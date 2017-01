Regimul all inclusive atrage turiştii în staţiunea Jupiter

Regimul all inclusive atrage turiștii în stațiunea Jupiter

Într-o parte pădurea Comorova, mai încolo lacul Tismana, iar la câțiva pași marea - totul în Jupiter, o stațiune cochetă, situată la aproximativ cinci kilometri de Mangalia. Și aici, ca pe întreg litoralul românesc, urmele tranziției sunt omniprezente. Într-un loc găsești terase amenajate frumos, mai încolo un restaurant părăsit și magazine cu aspect de bazar, dar și hoteluri în regim all inclusive, la fel ca în stațiunile din Turcia, Bulgaria sau Grecia. În plin sezon estival, stațiunea Jupiter este aglomerată. E preferată și de tineri, și de familiști. Unii sunt aici pentru prima dată, alții sunt „clienți” fideli ai stațiunii și revin în fiecare an. Îi încântă peisajul pitoresc din zonă, dar și faptul că stațiunea e mai puțin agitată. Plaja se întinde pe o porțiune de maxim un kilometru și e dantelată de golfulețe mici. Turiștii s-au grupat pe zone, în funcție de cât de îngrijită e porțiunea de nisip. Cei mai mulți sunt la intrare, acolo unde operatorii de plaje au avut grijă să afâneze nisipul și să amenajeze frumos plaja. Mai departe, spre hotelul „Hercules“, plaja e aproape goală. Motivul - nisipul e bătătorit, iar în zonă nu există niciun fel de amenajări. Turiștii spun că stațiunea le place și tocmai de aceea revin la Jupiter. „Am fost și anul trecut și ne-a plăcut. E mai mult pentru familii și, pentru că noi venim cu amândoi copiii, e stațiunea care ni se potrivește. Mergem cu ei la carusel, la plimbare. Ne place foarte mult și împrejurimea hotelului, pentru că sunt o mulțime de flori”, ne povestește familia Matei, din Comănești, județul Bacău. În stațiune sunt hoteluri de două și trei stele, iar unele sunt în regim all inclusive. Turiștii spun că hotelierii români sunt mai zgârciți, iar mesele din regim „totul inclus” nu sunt la fel de bogate și de variate ca în Turcia sau Grecia, spre exemplu. La hotel „Tismana”, în regim all inclusive, prețul practicat este de 250 de lei de persoană, în care sunt incluse trei mese pe zi, stil bufet suedez. Prăjituri și înghețată puteți consuma în orice cantitate doriți, fără să plătiți nimic în plus, între orele 15.00 și 17.00, iar băuturi din bar, de dimineață până seara. Hotelul are trei stele. Aveți acces liber la terenul de volei, minifotbal, piscina pentru adulți, piscina pentru copii, șah, table, tenis de masă. Camerele sunt dotate cu televizor, frigider, minibar și baie cu duș. Unele au și aer condiționat. La hotelul „Majestic Jupiter”, închirierea unei camere duble, tot în regim all inclusive, costă 450 de lei. Sunt cuprinse trei mese pe zi și două gustări. Aveți acces la sala de fitness, la saună și la piscină. La hotel „Nalba”, tot de trei stele, prețul pentru închirierea unei camere duble este de 220 lei, cu mic dejun inclus, iar la „Rio” ajunge la 300 de lei. Camerele au și aer condiționat.