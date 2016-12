Regele Mihai a donat oraşului Sinaia peste 27.000 de metri pătraţi de drumuri forestiere

Regele Mihai a donat orașului Sinaia peste 27.000 de metri pătrați de drumuri forestiere

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Regele Mihai I a donat orașului Sinaia peste 27.000 de metri pătrați de teren, respectiv patru drumuri forestiere aflate pe proprietatea care i-a fost retrocedată în urmă cu trei ani. Valoarea terenurilor a fost de 44.238 de lei, iar donația a fost făcută la insistențele autorităților locale. Regele Mihai I a donat orașului Sinaia 27.649 de metri pătrați de teren , reprezentând patru drumuri forestiere care traversează terenurile aflate în proprietatea Casei Regale, potrivit Mediafax.Conform contractului de donație care a fost încheiat în 6 iunie 2011 la un notar public din Sinaia, fostul suveran donează orașului Sinaia patru terenuri drum, dobândite prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legii 247/2005 (lege privind reforma în domeniile proprietății și justiției). Procesul-verbal de punere în posesie asupra acestor terenuri a fost încheiat de Primăria orașului Sinaia în decembrie 2007, iar titlul de proprietate pe numele regelui a fost eliberat de autoritățile din Prahova în august 2008.Potrivit contractului de donație, contract semnat în numele regelui de un mandatar, iar în numele orașului Sinaia de către viceprimarul localității, unul dintre terenuri are o suprafață de 10.757 de metri pătrați și a fost evaluat la 17.211 lei, al doilea teren drum are 2.908 metri pătrați și o valoare de 4.653 lei, al treilea drum donat are 5.467 metri pătrați și a fost evaluat la suma de 8.747 de lei, iar a patra parcelă de teren donată se întinde pe 8.517 metri pătrați și a fost evaluată la 13.627 de lei.Conform aceluiași document, valoarea totală terenurilor, care este de 44.238 de lei, a fost stabilită în urma expertizei Camerei Notarilor Publici Ploiești.Contractul de donație prevede că donatorul își păstrează, fără restricție și fără plată, dreptul de trecere pe acele terenuri, inclusiv cu autovehicule sau utilaje pentru exploatare forestieră.Contractul prevede de asemenea că autoritățile locale din Sinaia nu vor putea înstrăina, închiria, concesiona sau ceda vreun drept asupra acestor drumuri și nici nu vor putea schimba actualul statut al terenurilor, respectiv acela de drum, în caz contrar donația fiind considerată nulă, iar terenurile trecând înapoi în proprietatea Regelui Mihai sau a moștenitorilor acestuia.Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a declarat că cele patru drumuri au fost donate întrucât în procesul-verbal încheiat de comisia de retrocedare de la nivelul Primăriei Sinaia se prevedea ca regele, căruia i s-a restituită proprietatea de la Sinaia, să doneze orașului acele drumuri care sunt de interes public."Eu am insistat pentru o astfel de prevedere. Din păcate, a fost nevoie de trei ani și de multe insistențe din partea noastră, a autorităților locale, pentru ca actul de donație să fie încheiat", a declarat Vlad Oprea.Oprea a spus că toate cele patru drumuri vor fi reabilitate de către autoritățile locale.