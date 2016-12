Record: Numărul turiştilor în lume a trecut de un miliard, în 2012

Record: Numărul turiștilor în lume a trecut de un miliard, în 2012

Ştire online publicată Marţi, 29 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul turiștilor în lume a trecut pentru prima dată, în 2012, de un miliard, în creștere cu patru procente într-un an, în pofida unui context generalizat de ''instabilitate economică'', a anunțat marți Organizația Mondială a Turismului /OMT/, citată de AFP. Pentru 2013, tendința în creștere ar urma să se mențină.De asemenea, pe termen lung, OMT prevede o creștere în medie cu 3,8 % a numărului de turiști pe an, între 2010 și 2020'', apoi peste 1,8 miliarde de turiști în 2030. ''Pentru prima dată, am trecut de bara de un miliard de turiști în lume. Suntem mai sus de 1,035 miliarde. Este vorba de un număr de 39 miliarde de turiști internaționali mai mare decât în 2011'', a subliniat secretarul general al OMT, Taleb Rifai, prezentând cifrele anuale în fața presei, transmite Agerpres. ''Anul 2012 a fost unul de instabilitate economică constantă în lumea întreagă, îndeosebi în Zona euro'', unde mai multe țări au fost nevoite să recurgă la ajutor european'', a explicat Rifai. ''Totuși, turismul internațional a reușit să-și mențină tendința'' de relansare, a adăugat el, după un an 2009, pe care l-a calificat drept ''cel mai rău din ultimii 60 de ani'' pentru turism. Află mai mult...