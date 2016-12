Record! Cea mai mare captură de heroină, în valoare de 50 de milioane de dolari

Ştire online publicată Miercuri, 20 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Captură record de droguri! Circa 70 kg de heroină provenind din Mexic, cu o valoare de piață de 50 de milioane de dolari, au fost confiscate în cartierul Bronx din New York, au anunțat autoritățile, precizând că este vorba despre o captură-record pentru statul New York, relatează AFP.Heroina din Mexic era ascunsă într-o mașină aflată într-o parcare privată din apropierea unui parc, lângă școala Horace Mann, unitate de învățământ privat reputată în SUA.Record neplăcut / Un nou semnal de alarmăAutoritățile americane au avertizat în mai multe rânduri în privința creșterii consumului de heroină în SUA. Numărul deceselor provocate de supradoze au crescut cu 45% între 2006 și 2010, iar cantitatea de drog confiscată în fiecare an la frontiera mexicană a crescut de aproape patru ori între 2008 și 2012.