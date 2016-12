Recompensă de 100.000 de dolari celor care pot da relaţii în cazul furtului de bijuterii de pe A1

Recompensă de 100.000 de dolari celor care pot da relații în cazul furtului de bijuterii de pe A1

Vineri, 12 August 2011.

Patronul firmei de bijuterii a carei masina a fost jefuita pe autostrada Bucuresti - Pitesti ofera o recompensa de 100.000 de dolari persoanelor care pot da relatii si informatii pentru prinderea faptuitorilor si recuperarea celor aproape 23 de kilograme de bijuterii din aur furate, informeaza Mediafax.Potrivit lui Marius Vasile, avocatul patronului firmei de bijuterii, acesta a luat hotararea de a oferi recompensa in speranta ca exista persoane care detin date sau au vazut ce s-a intamplat dupa jaful care a avut loc pe Autostrada Bucuresti-Pitesti si care au informatii valabile ce pot duce la prinderea hotilor si la recuperarea aurului."Partea vatamata ofera in mod public o recompensa de 100.000 de dolari pentru orice informatie de natura sa conduca la identificarea autorilor acestei talharii si care va duce la recuperarea aurului sustras. De asemenea, se ofera recompensa si pentru orice alta informatie de natura sa serveasca la identificarea faptuitorilor", a declarat avocatul Marius Vasile, aparatorul patronului firmei de bijuterii din Bucuresti.Prejudiciul creat firmei de bijuterii din Capitala in urma jafului comis, marti, pe autostrada Bucuresti - Pitesti este de 650.000 de euro, si nu de un milion de euro, asa cum se estimase initial, conform procurorilor Parchetului Tribunalului Arges.Potrivit procurorilor, nu exista dubii in privinta existentei aurului in masina jefuita, anchetatorii luand in calcul toate variantele de lucru, inclusiv o inscenare in acest caz.