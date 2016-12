„Rechinii” strâng rândurile în faţa campioanei

Mâine, la Constanța, de la ora 14, FC Farul - CFR Cluj

„Rechinii” strâng rândurile în fața campioanei

„Rechinii” sunt conștienți de forța campioanei, dar cred că pot obține cel puțin un egal. Prima de victorie a gazdelor e de 3.000 de dolari. „Suntem conștienți că meciul va fi foarte greu. CFR e campioana, o echipă redutabilă, care a evoluat în grupele Ligii Campionilor. Are jucători valoroși, dintre care amintesc doar câțiva, Culio, Dubarbier, Kone sau Deac, dar sperăm ca printr-un angajament total și prin unitate de grup să facem un joc cât mai bun și, dacă se poate, să câștigăm. Cred că ne-am mulțumi însă și cu un egal”, a arătat consilierul tehnic Cristi Cămui, cel care poartă responsa-bilitatea rezultatelor la Farul. „Rechinii” au intrat în cantona-ment ieri, antrenorii oprindu-se asupra următorilor 18: Curcă, Dobre - portari; Mățel, Pahor, Rastovac, Vukomanovic, Gaston - fundași; Băcilă, Pătrașcu, Rusmir, Matei, Ben Teekloh, Voiculeț, Nanu, Gerlem - mijlo-cași; Chico, Alibec, Pantelie - atacanți. Portarul Vlas acuză dureri la spate și urmează un tratament la Techirghiol, iar Alibec este pe drumul cel bun în privința greutății corporale (zilele trecute, mai avea doar un kg în plus). Conform oficialilor fariști, surplusul de kilograme (4) a fost unul dintre motivele pentru care tânărul internațional nu a fost oprit în lot la meciul cu Steaua. Conform Regulamentului de Ordine Interioară, pentru meciul cu CFR „rechinii” au o primă de victorie de 3.000 de dolari. Antrenorul principal Lucian Marinof spune că Farului îi trebuie încredere și angajament sâmbătă. „Publicul apreciază atitudinea față de joc. Sperăm să atragem astfel spectatorii. Nu am bătut CFR-ul până acum, dar nici FC Vaslui nu trecuse de noi, așa că totul e posibil”, a arătat Marinof. Dacă, în partida cu Poli Iași, a fost surprins neplăcut de lipsa de dăruire a „rechinilor”, noul antrenor secund Sevastian Iovănescu s-a arătat impresionat în schimb de cum au lucrat fariștii la antrena-mentele din săptămâna aceasta, ceea i-a dat încredere pentru meciul de sâmbătă. „Am stat mult de vorbă cu băieții. Vrem să avem o atmosferă bună și să evităm retrogradarea. Noi suntem colegii mai mari ai jucătorilor, nu șefi sau body-guarzi, iar în echipă nu avem directori sau ingineri”, a mai spus Iovănescu. Formația probabilă a Farului: Curcă (cpt.) - Mățel, Pahor, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă, Pătrașcu, Rusmir, E. Nanu - Voiculeț - Chico. „Este important să fim con-știenți de situația grea în care se află echipa și să facem totul ca să ne redresăm. Vrem să nu pierdem cu CFR, iar lucrurile să reintre pe făgașul normal la Farul. Avem o serie de meciuri foarte grele, din care trebuie să obținem cât mai multe puncte” George Curcă, portar Farul „Vrem să-i punem cât mai multe probleme CFR-ului. Suntem pregătiți de joc. A venit momentul să băgăm capul în pământ și să arătăm că locul nostru nu e în subsolul clasamentului. Avem un moral excelent, atmosfera e foarte bună, astfel că sperăm la un rezultat pozitiv” Florin Pătrașcu, mijlocaș Farul Meciul se joacă mâine, de la ora 14, în direct la GSP TV. Biletele costă 10 lei (la peluze) și 25 lei (la tribunele 1 și 2). Elevii și studenții au acces gratuit numai în sectorul 49 al peluzei a 2-a (cea cu tabela de marcaj). Arbitrii vor fi anunțați astăzi. Observator de joc este Dumitru Mihalache (București).