Duminică, la Cluj, CFR - FC Farul

„Rechinii” nu se tem de „gladiatori”

Deși va avea în față o echipă care a jucat fabulos pe terenul Romei, Farul nu se consideră învinsăînainte de a începe meciul. „Niciun joc nu seamănă cu altul. CFR a jucat extraordinar la Roma, dar în campionat, cu Poli Iași, a scăpat de înfrângere ca prin urechile acului. Mergem la Cluj să ne batem și să încercăm să cucerim punct(e), cu angajament și determinare. Modul cum s-au pregătit băieții noștri și jocul lor bun ne dau speranțe. Cu Steaua, am avut mare ghinion. Noi le-am facilitat victoria. Nu am fost cu nimic mai prejos decât bucureștenii. Evoluția noastră e în continuă creștere“, a declarat Ion Marin, antrenorul Farului. „Săpăligă“ nu se teme de CFR și consideră că jocul de duminică, pe care Farul îl va aborda cu toată ambiția, e de 1, X, 2. Tehnicianul nu crede nici că, după victoria de la Roma, ceferiștii vor fi euforici și îi vor lua la preț de matineu pe constănțeni. „Profesioniștii nu-și permit așa ceva. Ba, din contră, se poate ca succesul de pe «Olimpico» să genereze un entuziasm deosebit, iar CFR să ne atace în valuri. Însă o atmosferă vulcanică nu ar trebui să-i inhibe pe jucătorii noștri, ci să-i stimuleze. Greul meciului va fi dus de întreaga echipă, nu doar de apărare. Un rezultat pozitiv al nostru nu cred că ar fi o surpriză. Poate că a venit și timpul nostru în confruntările cu CFR”, a mai spus Ion Marin. Antrenorul CFR-ului, Maurizio Trombetta, afirmă însă că îi va fi greu să-și motiveze jucătorii pentru acest meci. „Este dificil să îi motivez pe băieți pentru meciul cu Farul, deoarece ne întoarcem din Champions League în campionatul României. Oricum, Farul este periculoasă și se adaptează jocului fiecărui adversar”, a spus Trombetta, care a mai arătat că va menaja câțiva jucători față de meciul de la Roma. Cluj, stadion „dr. Constantin Rădulescu“, duminică, 21 septembrie, ora 21,45, în direct la GSP TV CFR (antrenor, Maurizio Trombetta): Stăncioiu - Tony, Cadu (cpt.), Galiassi, Panin - Dubarbier, Mureșan, Culio - Peralta, Deac - Didi FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Farmache, Barbu, Șchiopu, Maxim (cpt.) - Ben Teekloh - Fatai, Rusmir, Voiculeț, Gaston - Chico Arbitrii și observatorul de arbitri vor fi anunțați sâmbătă. Observator de joc este Mircea Călin (București) FC Farul deschide magazin de prezentare Gabriel Diaconescu, director marketing, comercial și relații internaționale la FC Farul, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că, miercuri, 24 septembrie, la reprezentanța „Umbro“ din Constanța (str. Ștefan cel Mare) clubul constănțean va deschide, la ora 16, un magazin cu produse promoționale. La inaugurare, vor fi prezenți și componenți ai echipei. Negocieri pentru prelungirea contractului lui Farmache Ion Marin a declarat că, dintre jucătorii actuali, Farmache este singurul care a intrat în ultimul an de contract, iar Farul poartă discuții cu el pentru prelungirea înțelegerii. „Nu este nicio grabă, pentru că, normal, ar trebui să facem acest lucru în ultimele șase luni. Nu am vrut să intrăm însă în acest termen, pentru că Răzvan este un băiat care și-a văzut de treabă și și-a făcut datoria“, a spus Ion Marin.