„Rechinii” au câştigat trei puncte şi respectul suporterilor

FC Farul a devenit sperietoarea Vasluiului

„Rechinii” au câștigat trei puncte și respectul suporterilor

FC Farul i-a administrat Vasluiului prima înfrângere din actuala stagiune. Mai mult, „rechinii” și-au păstrat invincibilitatea în duelurile directe cu moldovenii, iar puterea de luptă a jucătorilor chiar a impresionat. De șase ori se întâlniseră în Liga I, până duminică seară, FC Farul și FC Vaslui, bilanțul fiind favorabil constănțenilor, cu patru succese și două remize. „Rechinii” au respectat tradiția și, chiar dacă au evoluat timp de 75 de minute în inferioritate numerică, au câștigat cele trei puncte și, mai ales, respectul suporterilor. „Echipa și-a demonstrat valoarea, aceasta este adevărata față a Farului și, de acum, jucătorii trebuie să înțeleagă că nu mai au voie să coboare sub acest nivel. Așa da meci. Deși în zece oameni, băieții au făcut un joc extraordinar de bun, disciplinat, de un angajament deosebit. Îi felicit pentru organizare și dăruire”, a declarat, la conferința de presă organizată după meci, antrenorul principal Ion Marin. Elegant ca de obicei, deși a renunțat la cravată, „Săpăligă” a găsit resurse pentru a și glumi cu ziariștii, spunând că nu va mai fi nevoit să țină cură de slăbire dacă următoarele meciuri din campionat vor fi la fel de tensionate. Tehnicianul a preferat să nu comenteze maniera de arbitraj a centralului Augustus Constantin: „Mai bine tac, că iar mă aleg cu amenzi”. Ocazii imense la ambele porți Despre meci, se poate spune că a fost unul dintre cele mai frumoase din campionat. Brazilianul Gerlem l-a învins, în min. 48, pe portarul slovac Dușan Kuciak printr-un șut fulgerător, la colțul scurt, din marginea careului mare. Acesta avea să fie unicul gol al întâlnirii, deși ocazii uriașe au mai fost la ambele porți. Voiculeț a tras o dată în bară, din lovitură liberă, apoi nu l-a învins pe goal-keeper-ul adversar din situație unu la unu, iar pe final, Cristi Șchiopu, devenit vârf de atac, a ratat șansa de spulbera orice emoții. Ce-i drept, nici fotbaliștii Vasluiului n-au fost inspirați la finalizare, Gheorghiu, Zmeu și Temwanjera făcându-l mare pe Curcă. Portarul Farului a fost depășit o singură dată, dar Băcilă a intervenit salvator și a respins balonul de pe linia porții. „Portarii noștri au fost foarte buni. Este drept, Vasluiul putea marca, dar, tot la fel de adevărat, și noi am fi putut să ne desprindem. Este important că am câștigat, suntem pe zero în clasamentul adevărului, iar sâmbătă (n.r. - ziua meciului cu Poli, din etapa a cincea), sperăm să nu ne întoarcem cu mâna goală de la Iași”, a explicat „Săpăligă”.