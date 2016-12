Astăzi, la Constanța, de la ora 18, Farul primește atacul „haitei“

„Rechinii“ exclud înfrângerea în meciul cu Dinamo

Aflată în mare pericol de a retrograda, Farul trage cu dinții, astăzi, de meciul cu Dinamo, sperând să producă surpriza și să câștige măcar un punct, care ar fi de aur în încercarea disperată de a evita eșalonul secund. Deși Dinamo e lidera, iar în runda trecută a dat recital cu Gloria Bistrița, „rechinii” spun că nu intră pe teren gata învinși. „Cunoaștem valoarea lui Dinamo și a fotbaliștilor săi. Vom avea un joc dificil, ca toate, de altfel, pentru noi, dar suntem pregătiți. Liderul a zburdat cu Gloria Bistrița, Marius Niculae arătându-se în mare poftă de gol. Mai toți îi dau pe «câinii roșii» favoriții meciului, dar eu cred că va fi un joc echilibrat. Ne jucăm șansa. Ne punem speranțe în puterea de luptă și în mobilizarea jucătorilor noștri în confruntările cu echipele mari. Partida nu e jucată dinainte. Eu aș merge pe 1, X”, a declarat Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului. Față de meciul de la Galați, Farul se va putea baza pe Rusmir și Vukomanovic, dar și la Dinamo revin Torje și Moți. Dacă „rechinii” nu au alte probleme de lot, oaspeții nu îi pot folosi pe Lobonț, N’Doye, Fl. Bratu, Mitea, Ze Diabate, Tamaș și Pulhac. Sevastian Iovănescu, secundul Farului, speră ca revenirea lui Rusmir să aducă un plus în jocul Farului. „Totul depinde de noi. Sper ca lucrurile să intre pe făgașul normal”, a spus Iovănescu. Cămui a anunțat că în „11”-le de start al Farului vor apărea unele modificări, dar că echipa încă nu a fost stabilită. „Este important să le blocăm dinamoviștilor punctele forte. «Câinii roșii» înscriu mult. Dacă ne-ar satisface un egal? În situația în care ne aflăm, orice punct ne mulțumește”, a mai spus consilierul tehnic al „rechinilor”. În opinia lui Cămui, absența din poartă a lui Lobonț avantajează Farul. „Bogdan dirija bine echipa și își mobiliza coechipierii. Dolha nu are meciuri în picioare, dar trebuie să mai și reușim să ne creăm ocazii de gol”, a arătat tehnicianul Farului. Cristi Cămui le-a urat cele cuvenite sărbătoriților zilei la Farul, Gheorghe Bosînceanu, George Curcă și Gheorghe Avram. „Președintelui Bosînceanu îi urăm La Mulți Ani, sănătate, împliniri, satisfacții și reușită în afaceri. Sperăm să-i oferim un rezultat bun drept cadou. Iar George sperăm să conducă echipa din teren spre un scor favorabil nouă”, a spus Cămui. *** Formația probabilă a Farului: Curcă (cpt.) - Mățel, Pătrașcu, Rastovac, Vukomanovic - Pantelie, Ben Teekloh, Rusmir, Gerlem - Voiculeț - Chico. Arbitrează Georgian Ionescu (Buzău); asistenți, Dragoș Iliescu (Craiova), Daniel Demetrescu (Rm. Vâlcea); rezervă, Daniel Decă (Brăila); observatori, Aron Huzu (Sibiu), Ion Neagu (București). Meciul începe la ora 18 și este transmis în direct de GSP TV. Biletele costă 10 lei (la peluze) și 25 lei (la tribunele I și II). Elevii și studenții au acces gratuit numai în sectorul 49 al peluzei a II-a (cea cu tabela de marcaj).