Sâmbătă, de la ora 18, la Pitești, FC Argeș - FC Farul

„Rechinii“ au infirmeria plină

Farul joacă sâmbătă la Pitești având o situație critică la nivelul lotului de jucători. Opt fotbaliști, toți piese importante în angrenajul lui Ion Marin, sunt indisponibili, misiunea “rechinilor” îngreunându-le astfel considerabil. Pe lista, și așa lungă, de indisponibilități a Farului s-au mai adăugat, în această săptămână, încă trei “rechini”: Șchiopu, Vlas și Maxim, toți accidentați. Cu puțin efort, Farul ar putea alcătui din cei absenți o echipă. În aceste condiții, cu o bancă de rezerve care are media de vârstă de 20 de ani și cu patru juniori în lot, constănțenilor le va fi extrem de greu la Pitești. “Nu ne predăm însă. Avem probleme mari de lot, dar nu avem ce face decât să jucăm și să încercăm să nu pierdem”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. Pe locul 8 în clasament, cu +3 la “adevăr” și cu 9 puncte în plus față de Farul (care are -9 la “adevăr”), FC Argeș este neînvinsă pe teren propriu până acum. Are trei victorii și trei egaluri, unul dintre ele însă și cu “lanterna” Gloria Buzău. În deplasare, a înregistrat, între etapele 7 și 11, trei succese la rând, la Vaslui, în Giulești și pe terenul lui CS Otopeni. Nici piteștenii nu sunt feriți de indisponibilități, dar, cu doar trei absențe (Cr. Tănase - suspendat, Miloșevici și Cârstoiu - accidentați) sunt mici copii pe lângă constănțeni. “Din pricina situației pe care o are clasament, Farul e periculoasă. Va trebui să fim atenți”, a avertizat principalul lui FC Argeș, Ionuț Badea. Formația probabilă a Farului: 1. Curcă (cpt.) - 2. Farmache, 23. Pătrașcu, 4. Rastovac, 17. Gaston - 8. Cruceru - 7. Băcilă, 25. M. Nae, 91. C. Matei, 18. Voiculeț - 85. Gosic. Rezerve: 33. Vl. Neagu - 6. Bubuleandră, 16. Păcuraru, 77. L. Pârvu, 24. Fatai, 88. D. Florea, 9. Alibec Arbitrează Ionel Ivan (Brăila); asistenți, Nagy Miklos (Cluj), Vasile Marinescu (București); rezervă, Sorin Tarcea (Timișoara); observatori, Paul Costaș (Iași), Constantin Ștefan (București). Meciul este transmis în direct de GSP TV.