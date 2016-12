„Rechinii Albi“, patru luni de misiune

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pe data de 21 august, Batalionul 341 Infanterie începea oficial misiunea în Teatrul de Operații din Irak. De atunci și până în prezent au trecut patru luni, ceea ce înseamnă că „Rechinii Albi” au trecut cu bine de jumătatea misiunii. Locotenent colonel doctor Vasile Vreme, comandantul batalionului, a avut o întâlnire informală în data de 21 Decembrie, cu comandanții de subunități de nivel companie, pluton și grupă. S-au dezbătut pe larg aspecte din misiunile executate, fiind scoase în evidență atât aspectele care au influențat pozitiv, cât și cele care au afectat negativ derularea lor. Totodată, au fost prezentate și activitățile de perspectivă ce vor fi desfășurate pe parcursul viitoarelor două luni de misiune. Comandanții de companie participanți la această adunare au făcut o trecere în revistă asupra rolului și contribuției subunității pe care o comandă la îndeplinirea misiunilor pe care batalionul le-a primit în Teatrul de Operații din Irak. Provocarea actului de comandă Locotenent Remus Popa: „Pe timpul participării la misiunea din anul 2006, în teatrul de operații din Afganistan, am îndeplinit funcția de comandant de pluton. La actuala misiune sunt încadrat pe funcția de comandant de companie infanterie. Diferențele sunt mari în privința responsabilității pe care o am acum. Atunci când am optat să particip, am înțeles că pentru mine era o provocare a actului de comandă, provocare pe care am acceptat-o și doresc să o finalizez în bune condițiuni. Compania pe care o comand a contribuit din plin la îndeplinirea misiunilor pe care a trebuit să le desfășoare până în prezent batalionul. Doresc să apreciez în mod deosebit activitatea depusă de toți militarii din subunitate, care la începutul misiunii, într-un timp foarte scurt, s-au adaptat la condițiile existente aici, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor primite. Gama de misiuni dată spre îndeplinire a fost una variată și, totodată, bogată ca număr. Au fost executate misiuni atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, în aria de responsabilitate a batalionului, iar militarii pe care îi comand au avut de fiecare dată șansa de neinvidiat de a fi primii care au trebuit să le îndeplinească. Nu au existat niciodată scuze, chiar dacă era prima, a trebuit să fie îndeplinită conform ordinelor primite. Pentru perioada imediat următoare, am în atenție eliminarea rutinei din cadrul activităților care vor urma și mai ales să mențin nivelul performanței realizat de companie, aici, în teatru, la actualul nivel și, de ce nu, să îl și depășesc”. Experiența misiunilor internaționale Căpitan Cristian Manoliu: „Aproximativ 70% din personalul companiei de infanterie pe care o comand are experiența unui teatru de operații: Kosovo, Afganistan, chiar și Irak. Ceea ce a constituit de la începutul misiunii un avantaj foarte mare pentru întreaga subunitate. Cei aflați la prima misiune au primit un sprijin considerabil din partea celor cu experiență, iar acest aspect a contat foarte mult în activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul batalionului. Una dintre misiunile deosebite pe care compania le-a îndeplinit, aici, în teatru până la acest moment, a fost aceea de a asigura paza și apărarea podului strategic de peste fluviul Eufrat. Pe măsură ce timpul trece, militarii din companie dau dovadă de concentrare asupra misiunii, au încredere în propriile forțe și în colegii pe care îi au alături de ei. Experiența pe care am acumulat-o în Kosovo și în Afganistan mă determină să apreciez în mod deosebit spiritul de echipă care există la nivelul întregii subunități. Am acționat și vom acționa pe trei direcții: îndeplinirea misiunilor primite, menținerea capacității operaționale și protecția forței”. Sprijinul pe care îl acordăm Căpitan Florin Popa: „Am șansa să comand o companie care dispune de trei specialități militare, care vin toate în sprijinul îndeplinirii misiunilor pe care batalionul le are de executat. Acestea sunt constituite din elementele de cercetare, comunicații și armament greu de infanterie. La prima vedere s-ar putea spune că este o subunitate greu de condus, dar nu este așa. Fiecare comandant de pluton este foarte bun în specialitatea sa, ceea ce contează foarte mult aici. Totodată, ei beneficiază și de sprijinul acelora cu vechime în misiunile internaționale. La început, a fost destul de greu, dar asta nu a însemnat că nu am putut face față ordinelor primite, militarii au răspuns tuturor cerințelor, iar acestea nu au fost puține, deoarece activitățile subunităților manevriere s-au desfășurat pe suportul acestei companii. Am convingerea că și pe parcursul viitoarelor două luni de misiune, sprijinul pe care îl vom acorda colegilor noștri pentru îndeplinirea misiunilor va fi la fel de eficient ca și până prezent”. Unici ca pregătire Căpitan Benone Bodoc: „O companie de specialiști, fiecare militar din subunitatea pe care o comand este unic ca pregătire, neexistând doi militari pe aceeași specialitate, pornind de la medic stomatolog la sudor. Majoritatea militarilor sunt la a treia misiune, au experiență de luptători, pe care au acumulat-o în teatrele de operații. Participăm la misiuni alături de toate celelalte companii din batalion și acționăm pe trei direcții la număr: aprovizionarea subunităților mane-vriere, asistența medicală de specialitate acordată atât militarilor batalionului, cât și populației irakiene din aria de responsabilitate, evacuarea, repararea și întreținerea tehnicii din dotare. Am ajuns printre primii în teatru, prima lună a fost cea mai grea din cauza temperaturilor ridicate și volumului mare de activități pe care a trebuit să le desfășurăm. Dacă infanteriștii sunt de fiecare dată în față, ei sunt susținuți de către cei care nu se prea văd. Perioada care va urma va fi la fel de plină în activități pentru noi, timpul aici trece foarte repede și vom ajunge la momentul de final, când din nou companiei pe care o comand îi va reveni sarcina să încheie participarea noastră la această misiune”. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)