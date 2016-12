REACŢII DURE! Rusia amenință cu măsuri de retorsiune în cazul consolidării NATO în Europa

REACȚII DURE! Rusia amenință cu măsuri de retorsiune în cazul consolidării NATO în Europa

Ştire online publicată Joi, 28 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia va fi obligată să răspundă în cazul consolidării Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în Europa, a avertizat mbasadorul Moscovei la NATO, Aleksandr Grușko, într-un amplu interviu acordat postului public de televiziune rus Rossia 24, potrivit TASS.'Va trebui să reacționăm pentru a ne asigura capacitatea de apărare. Avem mijloace pentru aceasta', a afirmat Grușko, întrebat despre implicațiile unei posibile decizii la summitul NATO de la Varșovia de anul viitor privind consolidarea capacităților Alianței în Europa.Reprezentantul permanent al Rusiei la NATO a subliniat, în acest context, dreptul Moscovei de a-și asigura securitatea atunci când Alianța susține că nimeni nu are dreptul să să amestece în procesul său de extindere.'Când (secretarul general al NATO, Jens) Stoltenberg indică acest principiu (imposibilitatea de a interzice unor țări să adere la Alianța Nord-Atlantică — n.r.), el uită că există și principiul securității colective, când nimeni nu își poate întări securitatea proprie în detrimentul altuia', a afirmat diplomatul rus.'Rusia vede extinderea NATO ca pe o amenințare, aspect de altfel menționat și în doctrina sa militară. Dacă vom continua în acest fel, fără a ține cont de interesele fiecărei părți, nu vom realiza nimic, cu excepția unei noi curse a înarmării', consideră el.Eventuala aderare a Ucrainei și Georgiei la NATO 'va amplasa o mină' sub securitatea europeană, Alianța înțelege acest lucru, a subliniat ambasadorul Rusiei la Alianța Nord-Atlantică, scrie Agerpres.'NATO continuă să vadă Rusia ca parte a conflictului, ceea ce nu corespunde realității, și, în plus, conține un potențial mare de confruntare pentru că, de fapt, acordă Kievului indulgență pentru o soluție militară a conflictului', susține ambasadorul rus.