Reabilitarea lui DSK ar dezonora stânga franceză

Ştire online publicată Joi, 25 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O eventuală revenire la politică a lui Dominique Strauss-Kahn 'ar dezonora stânga franceză', potrivit cotidianului britanic The Guardian, care subliniază că 'un Berlusconi ajunge', potrivit AFP.'Cariera sa politică este terminată. Ea nu ar trebui să fie resuscitată. El nu mai poate impune respectul necesar unui ministru de rang înalt, cu atât mai puțin unui șef de stat. Un Berlusconi ajunge', scrie cotidianul referindu-se la șeful guvernului italian Silvio Berlusconi, implicat în mai multe scandaluri sexuale. 'O reabilitare a lui Dominique Strauss-Kahn ar dezonora stânga franceză. Partidul Socialist are deja destule probleme fără să se mai lase umilit într-un mod atât de stânjenitor', adaugă editorialul. The Guardian mai estimează că în cazul DSK nu poate fi vorba de 'o imensă ușurare', ci de 'o imensă stânjeneală'. 'El nu a fost declarat nevinovat', adaugă ziarul. 'În ce lume trăiesc, prin urmare, liderii Partidului Socialist?', se întreabă cotidianul.