Răsturnare de situaţie! Procurorii cer retragerea acuzaţiilor de PROXENETISM împotriva lui Strauss-Kahn

CACEALMAUA POLITICA

TOATA POVESTEA A FOST O MARSAVIE POLITICA. STRAUSS-KAHN ERA FAVORITUL CANDIDAT LA PRESIDENTIE.OM DEOSEBIT DE CAPABIL DAR NEAGREAT DE PS FRANCEZ.ASTFEL A CASTIGAT UN INCAPABIL. ACTUALUL PRESEDINTE. IN FRANTA A FI PRESEDINTE SI A AVEA AMANTE ESTE UN LUCRU ACCEPTAT DE POPULATIE.CHIRAC AVEA O AMANTA JURNALISTA AMERICANA, MITERAN AVEA O AMANTA OFICIALA SI O FATA CARE TRAIAU INTR-O PROPRIETATE A STATULUI,GISCARD D-ESTAIN ERA CUNOSCUT PENTRU AVENTURILE SALE EXTRACONJUGALE.SI SA NU MAI VORBIM DE UN PRESEDINTE CAZUT DIN TREN IN PIJAMA SI DE ALTUL CARE A MURIT LA UN BORDEL IN TIMP CE FACEA AMOR.DECI POVESTEA CU STRAUSS-KAHN ESTE CUSUTA CU ATA ALBA..NU ERA DORIT CA PRESEDINTE NICI DE AMERICANI,NICI DE GERMANI SI MAI ALES DE ENGLEZI.NU CRED CA EXISTA UN TAMPIT CARE SA CREADA CA UN PRESEDINTE AL FONDULUI MONETER INTERNATIONAL, MILIONAR PE DEASUPRA, SA INCERCE SA VIOLEZE O CIOARA BORATA, FEMEIE DE MENAJ.....NIMENI NU I-A REPROSAT LUI BERLUSCONI NENUMARATELE EXCAPADE CU FETE TINERE. EL ERA CANTITATE NEGLIJABILA, GENUL MAZARE.