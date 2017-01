Răsturnare de situaţie după ordinul anti-imigraţie dat de Trump

Răsturnare de situație după ordinul anti-imigrație dat de Trump

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Linii aeriene, companii multinaționale și avocați luptau sâmbătă cu consecințele ordinului din ajun al președintelui american Donald Trump, care a interzis accesul în SUA al cetățenilor din șapte țări, transmite Reuters.Haosul din sistemul american de imigrație a afectat nu doar refugiații, ci și rezidenți cu acte în regulă, blocați în aeroporturi din Statele Unite și din întreaga lume.Cu toate acestea, Trump a declarat presei, chiar în Biroul Oval din Casa Albă, că interdicția timp de trei luni pentru cetățenii din Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria și Yemen nu este împotriva tuturor musulmanilor și „funcționează foarte frumos”.După semnarea ordinului, vineri, el anunțase că „vom avea o interdicție foarte, foarte strictă și vom avea o verificare extremă, așa cum ar fi trebuit să avem în această țară de mulți ani”.Dar, situația pare că stă cu totul altfel. Un judecător federal din Statele Unite ale Americii a blocat parțial implementarea ordinului executiv dat de Donald Trump care restricționează imigrația.Decizia a fost dată ieri dimineață după ce mai mulți avocați ai persoanelor afectate și asociații ale drepturilor omului au atacat legea în instanță. Mai multe proteste au avut loc în fața aeroporturilor internaționale.Cu toate acestea, decizia are caracter temporar și rămâne în vigoare până la examinarea mai atentă a cazurilor. În plus, aceasta interzice doar deportarea celor afectați de ordinul executiv, însă nu permite ntrarea acestora pe teritoriul american, astfel că, multe din aceste persoane riscă să rămână blocate în aeroporturi, informează bbc.com.Uniunea pentru Libertatea Civilă din SUA a estimat că între 100 și 200 de persoane care dețin cetățenia uneia din cele șapte state au rămas blocate în aeroporturi după ordinul președintelui Donald Trump de sâmbătă.La scurt timp după semnarea ordinului, mii de oameni au protestat în fața aeroporturilor din orașe precum New York, Dulles, Los Angeles, San Francisco, Denver și Philadelphia, unde au scandat „Lăsați-i să intre!”.Sute de persoane au venit la Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York pentru a protesta față de reținerea a doi cetățeni irakieni, care au fost ulterior eliberați.Sute de persoane, printre care și senatoarea Elizabeth Warren, s-au strâns pentru a protesta și la aeroportul Logan din Boston. Alte persoane s-au strâns în fața judecătoriei din Brooklyn care, într-un final, a decis amânarea parțială a aplicării ordinului. Toți cei prezenți au izbucnit în urale după anunțarea deciziei.Protestatarii au cerut, printre altele, anularea ordinului executiv și și-au proclamat, totodată, solidaritatea cu refugiații afectați de ordinul semnat de Trump.