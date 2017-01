Răspopitul Stoica a „furat“ lumina de pe stradă

Lipsa de reacție a autorităților locale în ceea ce privește indisciplina în construcții a dat frâu liber constructorilor. Așa se face că organizarea de șantier depășește cu mult spațiul alocat, materialele de construcții și deșeurile fiind împrăștiate pe spațiul verde și pe trotuare. Însă ceea ce-am văzut pe strada Chiliei întrece orice imaginație. Constructorul a învelit imobilul în folie protectoare, incluzând pe proprietatea sa și stâlpii de electricitate. Doar în urma sesizării cotidianului „Cuget Liber” reprezentanții SC Enel Energie au mers în control și au somat constructorul să elibereze stâlpii. Alina Pascu, purtătorul de cuvânt al SC Enel Energie, ne-a spus că reprezentanții societății s-au deplasat pe teren și au cerut constructorului să-și împrejmuiască doar ceea ce le aparține. SC Princesse Star SRL este proprietarul imobilului de pe strada Chiliei, nr. 6. Consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre în aprilie 2008 de construirea a imobilului format din demisol, parter și cinci etaje, pentru ca mai apoi construcția să mai primească încă un etaj prin aprobarea hotărârii consiliului local de schimbare a regimului de înălțime. Pe o bucățică din panoul informativ care a fost lăsată la vedere se vede numele beneficiarului, respectiv SC Princesse Star SRL și un număr de mobil. Am apelat numărul de telefonic public și, în momentul în care am cerut să se identifice persoana care ne poate oferi mai multe informații, am fost refuzați. Nu i se pare că s-a procedat incorect în privința stâlpilor de energie electrică, precizând că aceștia au fost „protejați” și că reprezentanții corpului de control al primăriei vin de „20.000 de ori pe zi” și, prin urmare, dacă ceva n-ar fi fost în regulă, s-ar fi sesizat. Cum nu a vrut să-și dezvăluie identitatea deși și-a făcut public numărul de telefon, ne-am informat la Registrul Comerțului. Asociații societății care dețin în proprietate terenul și construcția sunt Eugenia Stoica și Gheorghe Stoica, fostul preot care și-a pierdut parohia în urmă cu mai mulți ani. În prezent, Gheorghe Stoica este consilier local PSD. Ceea ce ne face să ne îndoim de vigilența Corpului de Control al Primăriei în ceea ce îl privește. Niculae Ciocănel, inspectorul general teritorial în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții Sud – Est ne-a spus că în situația în care beneficiarul lucrării a închiriat domeniul public pentru organizarea de șantier, se poate ocupa și trotuarul. Un răspuns clar nu l-am putut obține nici de la corpul de control al Primăriei Constanța, urmând să se facă verificări în acest sens. Marian Rîșnoveanu, inspector de zonă a precizat: „Dacă plătesc domeniul public, teoretic îngrădesc și stâlpii”. Așteptăm din partea autorităților locale să ia atitudine față de ceea ce se întâmplă în orașul Constanța și să nu aștepte sesizarea presei pentru a verifica dacă se respectă legea în domeniul construcțiilor.