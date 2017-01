Radu Mazăre, stresat de chemările la DNA

Primarul Constanței, Radu Mazăre, s-a prezentat, ieri, la DNA, în legătură cu dosarul în care anchetatorii anticorupție fac cercetări privind retrocedări și schimburi de terenuri. Încă de la intrare, Radu Mazăre a declarat, referindu-se la procurori, că este „în război cu slugile politice ale lui Băsescu”. Edilul Constanței a venit la DNA în costumație militară și la volanul unui Jeep asemănător unuia militar de proveniență americană. „Nu îmi dau jos uniforma până nu se termină acest război”, a declarat el. Mazăre a mai spus că a venit să depună o cerere de recuzare a procurorului de caz, a procurorului șef secție, Doru Țuluș, și a procurorului șef Daniel Morar. Edilul a afirmat că face acest demers „după ce am aflat că sunt acuzat că am furat o sută de milioane de euro de un topograf și un contabil consilier de credite, în niciun caz de experți autorizați”. Radu Mazăre a mai declarat că a fost citat pentru a i se prezenta materialul de urmărire penală. La rândul lui, purtătorul de cuvânt al DNA, Lidia Săplăcan, ne-a declarat că edilul s-a prezentat pentru prezentarea materialului de urmărire penală, dar că în momentul de față nu s-a dat o soluție în proces, motiv pentru care instituția nu va prezenta un punct de vedere. De menționat, este faptul că, după prezentarea materialului de urmărire penală, dosarul va fi trimis în instanță pentru efectuarea cercetării judecătorești. Procurorii DNA i-au adus la cunoștință, în august 2007, primarului Constanței, Radu Mazăre, că este cercetat pentru abuz în serviciu și asociere în vederea comiterii de infracțiuni și că cercetările în această cauză au fost extinse cu privire la alte fapte legate de retrocedarea sau schimbul unor terenuri. Primarul orașului Constanța, Radu Mazăre, a fost audiat în acest dosar pe 8 august 2007, timp de o oră și jumătate, de procurorii anticorupție. La ieșirea din sediul DNA a declarat că în această cauză se consideră nevinovat. Primarul municipiului Constanța a anunțat, în septembrie 2007, că va cere, prin avocații săi, recuzarea procurorului DNA care îl anchetează în dosarul privind vânzarea terenului de sub cazinoul din Mamaia și va depune plângere pentru cercetare abuzivă pentru folosirea unui expert judiciar suspendat de Ministerul Justiției. Primarul Constanței, Radu Mazăre a mai declarat că procurorul DNA care instrumentează dosarul s-a folosit de un raport de constatare întocmit de Cătălin Cucoară, fost director adjunct la Oficiul de Cadastru în Constanța, expert tehnic judiciar, angajat la DNA ca specialist. DNA va trebui să îi plătească primarului Constanței, Radu Mazăre, daune morale de 5.000 de lei și cheltuieli de judecată de 1.500 de lei, printr-o decizie de luna trecută a Curții de Apel Constanța. Mazăre solicita instanței obligarea DNA la furnizarea informațiilor pe care le ceruse în data de 6 noiembrie 2007, cu privire la domeniul în care dețin “înalta calificare profesională” specialiștii Cătălin Ion Cucuoară și Gheorghe Macovei, angajați ai Serviciului de Specialiști de la DNA. La solicitarea făcută, reprezentanții DNA i-au dat primarului un răspuns negativ și au refuzat să îi ofere informațiile solicitate. Mazăre susținea, în acțiunea formulată, că este cercetat de DNA în dosarul 29/P/ 2005, ce are ca obiect retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada 1945-1989. Edilul mai afirmă în plângere că în dosar s-a început urmărirea penală urmare a întocmirii de către specialiștii Cucoară și Macovei a unei constatări tehnico-științifice, care a fost apreciată ca având valoarea unui raport de expertiză și care reprezintă baza probatorie a acuzării. În baza acestuia, s-a început urmărirea penală și extinderea cercetărilor din data 25 iulie 2007 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA. Radu Mazăre declara, anul trecut, că a comandat, pe cont propriu o expertiză unor specialiști prin care se demonstrează că nu există un prejudiciu, iar “evaluarea făcută de DNA este eronată cu tendințe de majorare”.