RADET Constanţa se joacă de-a căldura

RADET Constanța se joacă de-a căldura

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) a promis că luni, începând cu ora 13,00, va furniza populației agent termic. Doar câteva ore mai târziu, cei de la RADET s-au răzgândit, pe motiv că președinții de asociații nu sunt de acord cu furnizarea căldurii, fără să anunțe și presa de schimbarea deciziei. După ce am fost anunțați, în cadrul unei conferințe de presă, organizată luni, la ora 11,00, că regia a decis să furnizeze agent termic începând cu ora 13,00, spre seară, Conducerea RADET a luat o altă decizie. Motivul invocat a fost acela că mai mulți președinți de asociație au sunat disperați la RADET Constanța că nu doresc să plătească de pe acum căldura și, prin urmare, ar fi solicitat să fie amânată decizia de furnizare a agentului termic. Potrivit reglementărilor în vigoare, RADET Constanța trebuie să furnizeze agent termic după ce temperatura coboară timp de trei nopți consecutiv sub 10 grade Celsius, așa cum ne-a explicat Florin Rugină, consilierul de imagine al directorului general al RADET Constanța, Ilie Rachieru. Vasile Torică, șef serviciu meteo și asigurarea calității, în cadrul Centrului Meteorologic Regional Constanța, ne-a spus că nu au fost, timp de trei zile consecutiv pe perioada nopții sub 10 grade Celsius. Totodată, regia constănțeană de termoficare avertiza populația să finalizeze lucrările din locuințe pentru a evita apariția avariilor și să anunțe pierderile din rețeaua proprie sau oricare altă problemă apărută. Populația constănțeană se plânge că e frig în locuințe Oamenii au primit cu bucurie vestea că vor avea căldură în locuințe, mai ales că se săturaseră să pună în priză reșouri sau să stea îmbrăcați gros prin casă. „În urma anunțului făcut ieri de reprezentanții RADET, privind furnizarea încălzirii în municipiul Constanța, și ca urmare a prognozelor meteo care au anunțat o încălzire bruscă și de durată a vremii în timpul zilei, mai multe asociații de proprietari au solicitat amânarea punerii în aplicare deciziei”, se arată într-un comunicat al regiei primit marți pe adresa redacției. Conducerea RADET Constanța a decis să furnizeze căldură de ieri doar pe timpul nopții, în intervalul orar 19,00 - 07,00. Cititorii „Cuget Liber” ne-au semnalat pe site că regia nu s-a ținut de cuvânt și mor de frig în case. „Ori întrunești condițiile legale, ori te iei după moși. Înghețăm din cauza vârstnicilor care fac economie. N-au decât să își închidă caloriferele”, își spune indignat oful un constănțean sătul să înghețe în apartament. Potrivit surselor din RADET și din asociațiile de proprietari, regia de termoficare va da drumul permanent la căldură, cel mai probabil, de la 1 noiembrie.