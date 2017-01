RADET Constanţa a dat drumul la căldură

RADET Constanța a dat drumul la căldură

Ieri a fost prima zi în care Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) a dat drumul la căldură. Potrivit reglementărilor în vigoare, regia constănțeană de termoficare furnizează agent termic doar după ce temperatura de afară coboară noaptea sub 10 grade Celsius, cel puțin trei zile consecutiv. Reprezentanții regiei îi avertizează pe consumatori să finalizeze lucrările din locuințe și să anunțe eventualele probleme. În sezonul rece 2008-2009, 198.916 persoane arondate la rețeaua de termoficare vor avea căldură. Regia constănțeană de termoficare a reluat furnizarea căl-durii după ce au fost făcute probele la instalația de furnizare a agentului termic. Lucrări nefinalizate În urma discuțiilor purtate cu Electrocentrale Constanța, RADET a început să furnizeze agent termic pe instalația de încălzire din toate punctele termice, de ieri, 27 octombrie 2008, de la ora 13,00. „Începând de astăzi (n.r. ieri), RADET Constanța este în măsură să furnizeze căldură. De asemenea, asigurăm populația că suntem în măsură să furnizăm căldură pe toată perioada sezonului rece”, a precizat Liviu Popa, directorul de producție al regiei. Pentru că nu au finalizat lucrările de investiții, constănțenii arondați punctului termic 52 nu vor avea căldură până la finalizarea lor. „La punctul termic 52 se execută lucrări de investiții. În două-trei zile se finalizează lucrările”, a completat Liviu Popa. Este posibil ca, odată cu furnizarea agentului termic să apară și avarii. Directorul de producție îi asigură pe constănțeni că nu vor fi cu toții afectați, ci se va izola doar ramura respectivă de termoficare. Pentru a evita apariția avariilor sau inundațiilor care se pot produce, regia avertizează consumatorii să finalizeze lucrările din locuințe, să fie atenți la eventualele pierderi din rețeaua proprie și orice problemă de termoficare din locuință s-o anunțe de urgență la punctul termic de care aparțin. Asociațiile de proprietari care nu vor dori să primească agent termic își pot închide vanele de acces spre blocurile lor. „Consumatorii vor fi înregistrați în momentul în care vor da drumul la căldură”, a precizat Liviu Popa. „Până acum am stat cu caloriferele în priză” În timp ce unii sunt îngroziți de facturile mari pe care vor fi nevoiți să le plătească, alții așteaptă cu nerăbdare ca regia să furnizeze agent termic. Sătul să se încălzească cu reșoul și să nu știe ce să răspundă oamenilor când vin să-l întrebe când dă RADET-ul căldură, Nicolae Cârnu, președintele asociației de proprietari nr. 760, se îndrepta ieri, la vremea prânzului, spre regie, să ceară lămuriri. L-am anunțat că la ora 13,00 (n.r. ieri) vor da drumul la căldură și a primit vestea cu bucurie. „Foarte bine că dau drumul la căldură. În ultima vreme oamenii au venit și s-au plâns că e frig în case. Nu avem nici cinci bani datorie, cu toate că suntem bătrâni. Oamenii sunt săraci, dar când iau pensia vin și plătesc și vor căldură. În plus, am reușit să strâng și un fond de rulment de 200.000.000 lei”, ne spune Nicolae Cârnu. Frigul din casă l-a simțit și Virginia Neacșu, mamă a doi copii mici. „Așteptăm de cât timp?! Până acum am stat cu caloriferele în priză. Ce să facem dacă avem copii mici?! E un consum în plus, o cheltuială în plus, dar trebuie să suportăm”, este de părere femeia. S-a rezolvat și problema celor peste 100 de familii de pe bulevardul Lăpușneanu, arondate punctului termic 57. Reamintim cititorilor „Cuget Liber” că pe bulevardul principal al orașului au fost furate conductele regiei. Potrivit directorului de producție, „până la finalizarea anchetei poliției, regia a luat decizia de a înlocui conductele pentru ca oamenii să aibă căldură la iarnă”. Încasări de sute de milioane la RADET Constanța De teamă să nu fie debranșate înainte de venirea iernii, mai multe asociații de proprietari au venit să plătească facturile la căldură restante. „În această perioadă s-au înregistrat încasări mari, de ordinul sutelor de milioane de lei vechi”, ne-a informat Liviu Popa. Asociația de proprietari nr. 280 a achitat 68.000 lei, asociația nr. 682 a plătit 40.000 lei, asociația M1M5 - 35.000 lei. Este dovada clară că, în unele cazuri, oamenii achită, însă banii nu ajung la furnizori. Regia roagă asociațiile de proprietari să achite dările pentru ca și ei, la rândul lor, să-și poată plăti datoria față de Electrocentrale Constanța. RADET Constanța anunță populația că prețul de facturare al energiei termice este de 119 lei pe gigacalorie, la fel ca și anul trecut.