Qatarul consideră că a venit vremea să fie trimise forţe arabe şi internaţionale în Siria

Qatarul consideră că a venit vremea să fie trimise forțe arabe și internaționale în Siria

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de Externe din Qatar, șeicul Hamad ben Jassem al-Thani, a declarat sâmbătă că a venit vremea să fie trimise forțe arabe și internaționale în Siria, unde reprimarea mișcării de contestare a regimului președintelui Bashar al-Assad s-a soldat cu mii de morți în decurs de un an."A venit vremea să aplicăm propunerea de a trimite forțe arabe și internaționale în Siria", a afirmat el, în cursul unei reuniuni a miniștrilor arabi ai Afacerilor Externe, la sediul Ligii Arabe din Cairo, la care participă și șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, a blocat deja, alături de China, două rezoluții care condamnau represiunea condusă de regimul președintelui sirian Bashar al-Assad.Moscova a respins un nou text american în Consiliul de Securitate, care cerea regimului încetarea imediată a violențelor și chema opoziția să "se abțină de la orice violențe", în cazul în care puterea ar respecta cerințele acestei rezoluții."Când am mers în Consiliul de Securitate, nu am obținut o rezoluție din cauza opoziției ruso-chineze, care a trimis un mesaj greșit regimului sirian", a adăugat ministrul din Qatar.Liga Arabă a anunțat la 12 februarie că va cere Consiliului de Securitate "să adopte o rezoluție pentru formarea unei forțe de menținere a păcii ONU-arabi, pentru a supraveghea aplicarea acordului de încetare a focului".Organizația panarabă a decis de asemenea să furnizeze sprijin politic și material opoziției siriene.Potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), de la începutul revoltei în urmă cu un an, violențele s-au soldat cu circa 8.500 de morți, majoritatea civili.