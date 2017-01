Puzzle personalizat pentru copilul tău

Poți să îi asiguri copilului tău ore de distracție și educație atunci când îi dăruiești o jucărie. Pentru a-i dezvolta creativitatea, cel mai indicat joc este puzzle-ul. Și pentru a-l stimula să nu-l abandoneze, poți personaliza jocul, cumpărându-i un puzzle cu poza lui preferată. Jucăriile educaționale îi oferă copilului o bază bună, stimulându-i creativitatea. Jucăriile audio îl ajută să urmeze direcții și să răspundă la cereri pe care le aude. Jucăriile din pluș îl ajută să-și găsească un confort anume. Un copil care are o vârstă fragedă poate fi stimulat cu jucării care îl vor ajuta să-și dezvolte majoritatea grupelor de mușchi. În plus, o jucărie pentru un copil mic trebuie să întâmpine nevoia lui de a atinge. Contrastul culorilor atrage atenția celui mic și îi dezvoltă abilitatea de a se concentra asupra unui obiect. Cei mici pot fi atrași de zornăitul jucăriilor, ca mai apoi, când cresc, să fie atrași de obiectele care pot fi trase sau împinse. O jucărie specială pentru un copilaș mai mărișor, care să-i ofere o experiență unică și educativă, este puzzle-ul. Versiunea unui puzzle personalizat este cel mai bun cadou pentru puștiul tău. Pentru a beneficia de un astfel de puzzle, trebuie să trimiți poza pe care o dorești pe piese pe adresa de e-mail superpuzzle@live.com însoțită de datele personale: nume, prenume, adresa completă, numărul de telefon, modalitatea de livrare dorită. Dimensiunea puzzle-ului este de 42x30 centimetri și are 130 de piese. Prețul unui puzzle per-sonalizat este de 49 lei, la care se adaugă și taxele poștale. Plata se face la primirea pachetului. Jucăriile nu oferă copiilor doar ore petrecute într-un mod plăcut, ci îi ajută să învețe și să își perfecționeze stilurile.