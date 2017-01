Putin se mai gândește dacă va candida pentru un nou mandat la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că va decide mai târziu dacă va candida pentru un nou mandat de șase ani în alegerile prezidențiale prevăzute la termen în 2018, relatează The Associated Press, citată de News.ro. Putin, care a vorbit timp de câteva ore în ultima sa conferință de presă din acest an, a declarat că va ”analiza ce se va întâmpla în țară și în lume” și va lua o decizie în acest sens. Putin se află la conducerea Rusiei din 2000. El a fost premier din 2008 și până în 2012, din cauza unei limitări a numărului de mandate consecutive de președinte, însă a revenit în funcție în 2012. Întrebat dacă sunt posibile alegeri anticipate, un subiect speculat de unele publicații, liderul de la Kremlin a răspuns că este un lucru „nefezabil”. El a aprecat că Rusia nu are nevoie de alegeri anticipate, potrivit Reuters. „Dați-mi voie să o spun în mod direct: este posibil, dar nu este necesar”, a răspuns Putin acestei întrebări. Mai toată lumea se așteaptă ca Putin să candideze pentru un nou mandat în 2018.