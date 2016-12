Putin, felicitat de Barroso pentru soluţiile din „dosarul Siria”

Putin, felicitat de Barroso pentru soluțiile din „dosarul Siria”

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, și-a exprimat mulțumirea față de faptul că președintele rus Vladimir Putin se folosește de influența țării sale în Siria pentru a găsi o soluție, transmite AFP.„Siria a fost întotdeauna marele aliat al Rusiei, încă din vremea fostei Uniuni Sovietice. În acest circumstanțe, Rusia are o influență enormă. Nu pot decât să îmi exprim mulțumirea față de faptul că Vladimir Putin își folosește această influență pentru a găsi o soluție, ceea ce nu se întâmpla înainte”, a declarat Jose Manuel Barroso pentru Europe 1, Le Monde și iTele.„Europa a privilegiat întotdeauna o soluționare politică pentru acest conflict”, a reamintit Barroso, la o zi după încheierea unui acord între Rusia și SUA cu privire la distrugerea arsenalului de arme chimice din Siria. „Comisia se gândește că ar trebui să exploatăm, sub presiune, calea politică și diplomatică”.„Faptul că a existat o amenințare, mai ales din partea americanilor, dar și a francezilor, a fost un element esențial pentru ca Siria să accepte distrugerea armelor sale chimice”, a apreciat Barroso, cu trimitere la amenințările cu operațiuni militare din partea Washingtonului și Parisului.„Să fim serioși, nu Europa este divizată, ci țările”, a subliniat Barroso, luând exemplul parlamentului britanic care a votat împotriva unei intervenții militare în Siria, cu toate că aceasta era considerată necesară de guvernul condus de David Cameron.Siria va aplica planul ruso-american de distrugere a arsenalului său chimic, după ce va fi aprobat de Organizația Națiunilor Unite, și a început să elaboreze listele cu acest armament, a anunțat ministrul sirian al informațiilor, în cursul unui interviu acordat postului britanic de televiziune ITN.„Siria își ia angajamentul să aplice tot ce vine de la Națiunile Unite”, a dat asigurări ministrul Omran Al-Zoubi. „Acceptăm planul rus de a ne debarasa de armele chimice. Am început să întocmim lista noastră. Suntem deja pe cale de a ne pregăti documentele, am început să ne facem treaba, nu vom pierde timpul”, a subliniat el.Siria, a explicat Al-Zoubi, va aplica planul elaborat de Rusia și Statele Unite când „se va transforma în ceva mai concret”, după votul din Consiliul de Securitate al ONU.