Putin critică bazele militare americane din România

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia nu va permite să fie atrasă în ceea ce a calificat ca fiind o nouă cursă a înarmărilor și a menționat din nou, în acest context, bazele americane din România, relatează Reuters. „Este deja clar că a început o nouă cursă a înarmărilor”, a spus el. „Nu trebuie să ne permitem să fim atrași în această cursă”, a precizat Putin, într-un discurs la Moscova. Putin a decis alocarea unui buget mai mare pentru apărare în timpul mandatelor sale și a aprobat exerciții militare la scară mare, în timp ce critică extinderea NATO spre granițele ruse și planul american al scutului antirachetă. „Nu este vina noastră, nu am început noi...nu noi am investit miliarde de dolari în dezvoltarea sistemelor de armament”, a spus Putin. „NATO se extinde. Se apropie de granițele noastre”, a adăugat el. „Ne-am retras bazele din Cuba și Vietnam. Ce am primit în schimb? Noi baze americane în România și Bulgaria și o a treia zonă de apărare antirachetă în Polonia, unde este în curs de construire”, a subliniat Putin. Nu este prima dată când Putin menționează bazele americane din România în retorica sa anti-occidentală. În textul care a însoțit decretul semnat pentru suspendarea participării Rusiei la Tratatul pentru Forțele Convenționale în Europa, Putin amintea de impactul negativ al bazelor americane din România și Bulgaria.