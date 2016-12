În cazul crizei din Siria

Putin a găsit numeroase puncte de acord cu Obama

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, la Los Cabos, în Mexic, că a găsit numeroase puncte de acord cu omologul său american, Barack Obama, cu privire la modul de a rezolva criza siriană.„Discuțiile pe tema crizei din Siria vor continua”, a spus Vladimir Putin, la sfârșitul unei întâlniri foarte așteptate cu Barack Obama, în momentul când relațiile ruso-americane sunt umbrite de sprijinul acordat de Moscova regimului președintelui sirian Bashar al-Assad.„După părerea mea, am găsit numeroase puncte de acord asupra acestui subiect”, a declarat președintele rus într-o conferință de presă comună cu Barack Obama, ținută după întâlnirea lor.„Pentru a opri vărsarea de sânge în Siria, noi chemăm la oprirea imediată a violenței”, au afirmat cei doi lideri într-un comunicat comun, citat de AFP. Ei s-au declarat „uniți în ideea că poporul sirian trebuie să își poată alege viitorul în mod independent și democratic”.De asemenea, ei au cerut Iranului să-și respecte „în totalitate” obligațiile și să demonstreze caracterul pașnic al programului său nuclear, în timp ce negocierile cu Teheranul stagnează.„Am căzut de acord că Iranul trebuie să întreprindă eforturi serioase pentru a restabili încrederea în lume cu privire la natura exclusiv pașnică a programului său nuclear. În consecință, Teheranul trebuie să respecte în totalitate obligațiile sale”, afirmă cei doi președinți, în comunicatul lor comun.Obama și Putin au convenit, de asemenea, să caute un compromis pentru a depăși dezacordul lor asupra scutului antirachetă pe care Statele Unite încearcă să îl instaleze în Europa și considerat de Moscova o amenințare la adresa securității sale. „În pofida unor evaluări divergente, am convenit să continuăm să căutăm soluții la provocările în materie de scut antirachetă”, precizează textul comun.v v vBarack Obama s-a declarat convins că tensiunile dintre Statele Unite și Rusia pot fi soluționate, informează Associated Press.La finalul întâlnirii cu Vladimir Putin, Obama a spus că ei au convenit asupra necesității de a construi în domenii în care au avut succes, „chiar dacă există domenii de dezacorduri”.