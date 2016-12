Purtarea vălului musulman în locuri publice, interzisă

3

draga ismail/brussel

Nu stiu cum se traieste in Rai sau in Iad pentru ca nu am fost pe acolo.Dar presupun ca Dumnezeu(Allah) are si El reguli/legi.Daca Dumnezeu(Allah) are legi,inseamna ca si in Cer se sta la coada cu un fel bon de ordine in mana.Precum in Cer asa este si pe Pamant.Daca este asa,primele suflete pedepsite de Dumnezeu sunt cele care au facut crime in numele religiei sau in numele lui Dumnezeu(Allah).Undeva la urma,asa cred eu,asteapta sa fie pedepsite sufletele olandezilor care au interzis valul musulman.In tara lor ,olandezii au dreptul sa traiasca asa cum cred ei de cuviinta.Precum in Olanda asa este si intr-o tara araba.In Olanda platesi o amenda de 405 euro cand nu respecti legea lor dar mai toate tarile arabe te scurteaza de cap sau de beregata daca nu respecti legea/legile lor.Ti se pare corect ?