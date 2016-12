Pulitzer 2013/ Vezi aici imaginea care a câştigat premiul pentru cea mai bună fotografie

Pulitzer 2013/ Vezi aici imaginea care a câștigat premiul pentru cea mai bună fotografie

Ştire online publicată Marţi, 16 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Premiul Pulitzer pe 2013 pentru cea mai bună fotografie sau serie de fotografii breaking news a fost câștigat de o echipă de fotografi de la Associated Press pentru "imaginile memorabile produse sub pericolul extrem" din timpul războiului civil din Siria.Potrivit site-ului Pulitzer.org, distincția pentru "un exemplu remarcabil de fotografie breaking news în alb-negru sau color, ce poate consta în una sau mai multe fotografii", le-a fost acordată lui Rodrigo Abd, Manu Brabo, Narciso Contreras, Khalil Hamra și Muhammed Muheisen pentru "reportajul lor convingător despre războiul civil din Siria".Fotografii de la agenția americană de presă Associated Press (AP) au fost premiați pentru "imagini memorabile produse sub un pericol extrem", se mai arată pe site-ul prestigioaselor distincții. Premiul acordat este în valoare de 10.000 de dolari, scrie Agerpres.