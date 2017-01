Puiu Haşotti nu mai este tentat de un nou mandat de vicepreşedinte al PNL

Puiu Hașotti nu mai este tentat de un nou mandat de vicepreședinte al PNL

Deși liberalii anunțaseră în urmă cu o săptămână că vor organiza un Congres Ordinar al PNL în luna iulie, după alegerile europarlamentare din iunie, acum, există posibilitatea ca el să nu se mai țină deloc. Senatorul Puiu Hașotti și de-putatul Gheorghe Dragomir au anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că, dacă s-ar organiza acest congres, s-ar încălca statutul partidului. „Nu știm dacă în acest an vom avea un congres ordinar pentru că el presupune înainte de organizarea acestuia un Congres Extraordinar foarte scurt care să modifice statutul. În anul electoral, nu se pot ține nici conferințele județene, nici Congresul Național cu șase luni înainte de alegerile naționale. În plus, potrivit aceluiași statut, mai întâi, trebuie să organizăm alegerile județene și, apoi, pe cele naționale”, a explicat vicepreședintele PNL, Puiu Hașotti. Tot el a mai spus că, în aceste condiții, se impune modificarea statutului. Dacă există deja liberali care și-au declarat dorința de a candida pentru o funcție de conducere, așa cum este Ludovic Orban care se vrea președintele PNL, Hașotti nu s-a arătat la fel de nerăbdător să se înscrie în lupta pentru șefia partidului. „Sunt încă foarte nehotărât dacă voi mai candida pentru vreo funcție în partid”, a spus franc el. „Voi mai reflecta asupra acestei chestiuni. Eu am o responsabilitate mai mare decât cea a vicepreședintelui de partid. Sunt liderul grupului liberal, sunt, practic, liderul opoziției în Senatul României și asta presupune o mare cantitate de muncă și o responsabilitate foarte mare”, a argumentat liderul liberal. Tot în cadrul conferinței, cei doi libe-rali au cerut ministrului economiei Adriean Videanu să renunțe la toate contractele încheiate pentru achiziționarea păcurei și a celorlalți combustibili. Potrivit lui Gheor-ghe Dragomir, ministrul ar fi înche-iat contracte pentru păcură la un preț cu 50% mai mare. Favorizarea corupției Liderii liberali s-au pronunțat și în cazul înțelegerii dintre PSD și PD-L privind împărțirea funcțiilor la nivel județean și local. Este vorba despre atribuirea funcției de prefect partidului care deține și șefia Consiliului Județean. „Este o decizie care va favoriza corupția, frauda, minciuna și tot ce este mai rău”, a afirmat Puiu Hașotti. „Ar fi trebuit să fie exact pe dos. Un partid să dețină președinția Consiliului Județean, iar celălalt partid să aibă prefectul ca element de control. Și în cadrul ministerului, s-ar fi putut aplica aceeași regulă. Un partid să aibă ministrul, iar celălalt partid să numească toți secretarii de stat”, a mai arătat el.