Pugilistul Ionuţ Gheorghe a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Pugilistul Ionuț Gheorghe a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Boxerul constănțean Ionuț Gheorghe, de 24 de ani, medaliat cu bronz la Olimpiada de la Atena, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, ca urmare a accidentului petrecut pe 15 octombrie 2006 și soldat cu moartea a două persoane. Potrivit prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Jude-cătoria Constanța, Raluca Ceaușu, evenimentul rutier s-a petrecut la intrare în localitatea Ovidiu. Pugilistul Ionuț Gheorghe venea dinspre Mihail Kogălniceanu, cu BMW-ul său și, la un moment dat, a efectuat o manevră de depășire a două autoturisme care rulau înaintea sa. Din cauza vitezei, tânărul a pierdut controlul volanului, a intrat într-un parapet, s-a dat peste cap și a pătruns pe contrasens, lovind o mașină în care se aflau trei persoane. În urma impactului, o femeie de 35 de ani și fiica sa de numai 13 ani și-au pierdut viața, după ce autoturismul Dacia Papuc în care se aflau a fost lovit în plin de BMW-ul condus de boxerul constănțean. Deși medicii au încercat să le salveze viețile, cele două persoane au murit la câteva ore după accident. Polițiștii prezenți la evenimentul rutier susțineau că pugilistul Ionuț Gheorghe se afla la volanul autoturismului personal, marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-84-BOX, și se deplasa, dinspre Constanța spre localitatea Ovidiu. La un moment dat, el a pierdut controlul volanului, autoturismul a intrat pe contrasens, s-a răsturnat de mai multe ori, s-a lovit de un parapet de pe margine, după care a ricoșat într-o Dacie Papuc, care circula regulamentar. Impactul a fost devastator, Dacia transformându-se într-un morman de fiare contorsionate. Mașina cu numărul de înmatriculare CT-05-JIC, Dacia Papuc, era condusă de Nicolae Gheorghe, un bărbat de 43 de ani, din comuna Mihail Kogălniceanu, care mergea la Constanța, împreună cu soția și fiica sa de numai 13 ani. În urma coliziunii, Daniela Gheorghe, care se afla în dreapta șoferului, a suferit multiple traumatisme cranio-cerebrale, faciale și costale, precum și plăgi adânci la nivelul gâtului. Pentru scoaterea din mașină a Danielei Gheorghe a fost nevoie de intervenția unui echipaj de la descarcerare, care a tăiat caroseria autoturismului pentru a debloca victima. Fiica soților Gheorghe, aflată pe bancheta din spate, a fost grav rănită ca urmare a impactului. Ea a fost scoasă din mașină prin spate, luneta spărgându-se în momentul accidentului. Oana Gheorghe a ajuns în comă la spital, fiind diagnosticată cu politraumatisme și, în ciuda eforturilor personalului medical, a murit și ea în jurul orei 17. Singurul supraviețuitor al evenimentului rutier, Nicolae Gheorghe, a suferit leziuni mai puțin grave, care nu au necesitat internarea. La rândul lui, Ionuț Gheorghe a suferit leziuni ușoare la cap și torace. Dosarul a fost trimis pe rol la Judecătoria Constanța, unde urmează să se stabilească primul termen de judecată. „Aurul pe care-l voi lua la Beijing îl voi dedica familiei celor două victime” „Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Să nu credeți că îmi este ușor, am trecut prin clipe de coșmar. Dacă se ajunge în instanță, las să decidă legea ce se va întâmpla cu mine. Totuși, nu mă consider vinovat absolut deloc, se putea întâmpla oricui. Alții au omorât oameni pe trecerea de pietoni și a doua zi s-a mutat trecerea și nu au mai pățit nimic. Faptul că am omorât doi oameni nu cred că îmi afectează pegătirea pentru JO, consider că așa a vrut Dumnezeu. Voi merge la Beijing, voi lua medalie, aur sper eu, și o voi dedica în special familiei celor două victime“, a declarat Ionuț Gheorghe. (C.V.M.)