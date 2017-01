PSD n-are contracandidat pentru Iorguş, iar la Cernavodă merge pe mâna unui fost liberal

PSD n-are contracandidat pentru Iorguș, iar la Cernavodă merge pe mâna unui fost liberal

Dintre toate partidele, PSD pare a fi cel mai secretos în ceea ce privește desemnarea candidaților pentru primăriile constănțene. Calculează, sondează și, ce-i drept, mai greu, deliberează. În afară de primăria Constanța, unde actualul edil s-a autodeclarat demult candidatul PSD și pentru alegerile din iunie 2008, social - democrații nu se prea grăbesc să își desemneze candidații. Sunt și situații în care miza este foarte mare, iar PSD nu reușește să identifice cel mai bun candidat. Medgidia, la răscruce de interese Nici pentru Medgidia pesediștii nu s-au decis. Dar aici sunt mai multe variante, rămânând doar să se decidă pentru care optează. Actualul consilier județean Cornelia Bereș este dispusă să intre în cursă pentru funcția de edil al orașului Medgidia, făcând chiar intervenții pe lângă conducerea partidului pentru a fi desemnată. Mai mult, ea chiar are susținere din partea președintelui CJC, Nicușor Constantinescu. Din păcate, însă, sondajele nu îi conferă un scor prea încurajator Corneliei Bereș, comparativ cu partidul care are mai multă trecere la electoratul din Medgidia. O soluție pentru pesediști ar fi și Mircea Pintilie, susțin aceleași surse din cadrul partidului. Pintilie, din postura actuală de independent, pare să aibă mare trecere la partidele politice în această perioadă pre-electorală, el fiind râvnit și de peremiști pentru aceleași alegeri locale din iunie 2008. În plus, sondajele se pare că îi dau un scor destul de bun fostului primar social democrat al Medgidiei. În PSD însă se vehiculează și numele lui Ilie Hondoreanu, susținut de o parte dintre membrii conducerii organizației județene a PSD pentru a fi desemnat candidat la Primăria Medgidia. Se vorbește însă că Hondoreanu ar fi declinat deja propunerea pesediștilor. „Variantă de avarie” pentru Mangalia Mangalia este una dintre situațiile pentru care pesediștii nu reușesc să identifice cea mai bună variantă de candidat la funcția de primar al orașului. Social - democrații și-ar fi dorit pentru Primăria Mangalia pe cineva care nu a avut de-a face deloc până acum cu actuala administrație locală din Mangalia, astfel încât imaginea sa să nu fie asociată cu scandalurile de până acum din consiliul local. PSD a fost chiar în căutare de un nou venit în partid, numai bun de promovat pentru primăria condusă de Iorguș, dar potrivit unor surse din cadrul partidului, „nu vrea nimeni să se bage”. În consecință, PSD va merge pe „varianta de avarie”, Claudiu Tusac. Vis devenit realitate La Cernavodă lucrurile sunt clare. Fosta liberală Mariana Mircea și-a văzut visul cu ochii, acela de a-l înfrunta pe actualul primar, Gheorghe Hânsă, fost coleg de partid cu ea, în cursa electorală din iunie 2008. Mariana Mircea a devenit membru PSD și, pe deasupra, a reușit să convingă partidul că tot ea este și cea mai bună opțiune pentru candidatul partidului la Primăria Cernavodă. Candidatura ei a fost și validată de conducerea partidului, urmând doar ca ea să fie lansată oficial. Pentru Năvodari, așa cum era previzibil, pesediștii l-au desemnat pe Nicolae Matei candidat la fotoliul ocupat în prezent de democratul Calapod. În cea mai mare parte dintre localitățile unde PSD a deținut și în mandatul acesta primăriile, partidul va merge pe mâna acelorași oameni. PSD are termen 15 aprilie pentru a-și desemna candidații la primării și cei pentru consiliile locale.