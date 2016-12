Protestatar de origine română, plin de sânge după ce a fost bătut de poliţie la New York – VIDEO

Protestatar de origine română, plin de sânge după ce a fost bătut de poliție la New York – VIDEO

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Presa americană a difuzat imagini cu un protestatar al mișcării Ocupați Wall Street, despre care a scris că este de origine română, plin de sânge pe față după ce a fost bătut de poliție în timpul violențelor produse joi după-amiază la New York.Printre sutele de persoane reținute la New York în cursul incidentelor violente de joi seara se numără Brandon Watts, un protestatar în vârstă de 19 ani care, potrivit blogului Washington Post, este cetățean american de origine română.Brandon participă de câteva săptămâni la protestele de la New York organizate de mișcarea Ocupați Wall Street. Luni a revenit în Parcul Zuccotti, după ce participase la un marș în Washington DC.Potrivit presei americane, joi după-amiază Brandon a fost bătut de agenții de poliție în cursul incidentelor din Parcul Zuccotti. Tânărul de 19 ani a fost lovit în cap cu un baston și a suferit o fractură craniană. Presa americană a difuzat imagini în care tânărul este plin de sânge pe față.New York Daily News a precizat că Brandon este unul dintre cei mai activi protestatari, fiind primul care a montat un cort în Parcul Zuccotti din New York.Poliția susține că Watts, care ar face parte din grupul de hackeri anarhist Anonymous, a fost agresiv joi după-amiază, aruncând cu baterii spre forțele de ordine și atacându-l pe un agent. În plus, el s-ar fi opus reținerii, s-ar fi dezechilibrat și s-a lovit cu capul de beton.Însă numeroși jurnaliști susțin că adolescentul de origine română a fost lovit în cap cu un baston de un agent de poliție.Potrivit site-ului de știri DNAinfo.com, Brandon Watts este originar din România și se află în Statele Unite de 11 ani. Informația este confirmată de blogul Washington Post.