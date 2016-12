Protecţia Copilului Constanţa a primit de la Guvern doar un sfert din banii necesari pentru salarii

Protecția Copilului Constanța a primit de la Guvern doar un sfert din banii necesari pentru salarii

Pentru a doua oară în luna noiembrie, angajații de la Protecția Copilului Constanța au ieșit în stradă să-și ceară salariile. Mult mai zgomotoși, mai numeroși decât la ultima întâlnire, peste 300 la număr, cu disperarea în glas și pe față, oamenii au pichetat Prefectura Constanța, ieri, începând cu ora 11,00, pentru că nu și-au primit salariile pe luna octombrie. Nu mai au bani de mâncare, pentru plata utilităților, pentru medicamente, pentru ratele de la bancă. Nu cer prime, salarii majorate, bonuri de masă, vor doar salariile pentru mun-ca prestată. „Nu mai avem bani nici să venim la serviciu”, „Vrem salarii!” sau „Unde-s banii noștri?”, au strigat salariații înscriși în sindicatul Asistenței Sociale și Protecția Copilului Constanța din cadrul DGASPC. Cei care nu au putut să participe la protest au purtat ecusoane în semn de solidaritate pentru colegii prezenți în fața Prefecturii. Lucrează în condiții grele de muncă După 17 ani de muncă are un salariu de 620 lei. O sumă mizeră am spune cu toții, însă, fără acești bani, Maria Vlăescu, de la Centrul pilot „Techirghiol”, nu poate trăi. „Am rata la bancă 800 de lei pe lună, nu mai pun lumina, apa, telefonul. Toată lumea așteaptă bonuri, prime, măriri. Noi așteptăm salariile”, ne spune femeia. Stau pentru un salariu mizer, lucrează în condiții foarte grele și nimeni nu-i întreabă dacă au ce pune pe masă. „Condițiile de muncă sunt grele, lucrăm cu bolnavi neuropsihici, care ne lovesc. Avem două colege care au cedat psihic pentru că nu au primit salariul. Personalul este foarte puțin, nu sunt materiale de curățenie de ajuns”, se plânge Liliana Bordeianu. „Am trei rate la bancă și, când luam salariul, îmi rămâneau 30 lei, acum nici pe ăștia nu-i mai am. Am retras copilul de la facultate pentru că nu am avut cu ce să-i plătesc a doua rată”, ne-a spus Liliana Bordeianu. De o săptămână se hrănesc din rezerve Criza financiară s-a făcut simțită și în centrele de plasament. Femeia ne-a povestit că hrana pentru beneficiari este din ce în ce mai puțină, pentru că furnizorii nu mai vor să dea alimente pe datorie, medicamentele nu sunt de ajuns și că, în curând, nu exclude posibilitatea de a aduce hrana de acasă, așa cum au făcut-o în urmă cu câțiva ani. De o săptămână se hrănesc din rezerve. În loc să sărbătorească luna ca-dourilor, angajații Protecției Copilului Constanța vor plăti penalitățile la utilități și bănci. Po„Nu ne așteptăm să ne facem sărbătorile omenește. O să avem pe masă mâncarea de zi cu zi” - Mariei Vlăescu. Rectificarea bugetară nu rezolvă problema Cei prezenți în fața prefecturii cred că rectificarea bugetară de astăzi (n.r. ieri) le va rezolva problema salarială. Conform declarațiilor prefectului județului Constanța, Dănuț Culețu, „astăzi (n.r. ieri), Guvernul alocă suma de 4.200.000 lei pentru Constanța”. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a mai afirmat că singura soluție este virarea banilor necesari de către Consiliul Județean Constanța, însă, pentru asta, trebuie să existe disponibilitate. Petre Dinică, directorul general al DGASPC Constanța, ne-a explicat faptul că suma de 4.200.000 lei nu acoperă drepturile salariale nici măcar pentru două luni. „Noi am cerut 22.150.000. Vă dați seama că 4.200.000 nu ajung”, a spus directorul general. În urma rectificării bugetare apro-bate de Guvern ieri, Protecția Copilului Constanța a primit suma de 4.200.000 lei. „Suma este insuficientă și acoperă salariile aferente lunii octombrie și noiembrie. Nu știm ce vom face în luna decembrie, primă de vacanță nu primim, nu sporuri, nu bani pentru cheltuieli materiale. Atât au putut face, atâta treabă o să facem și noi”, a declarat Elena Drăgoi, președintele sindicatului Protecției Copilului Constanța. Aproximativ 1.400 de angajați și 1.751 vor avea de suferit din cauza lipsei banilor la bugetul direcției.