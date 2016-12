Protagonistul James Bond va apărea în noua serie "Star Wars"

Luni, 04 Ianuarie 2016.

Daniel Craig, protagonistul filmelor din seria "James Bond", are o apariție episodică în noul film din franciza "Războiul stelelor", intitulat "Star Wars: Trezirea Forței", în care starul britanic interpretează rolul unui soldat din Infanteria stelară care rostește patru replici în acestă peliculă.Luna trecută, presa britanică a aflat că Daniel Craig are o apariție episodică în noul film din seria "Războiul stelelor", informează dailymail.co.uk. Și, deși rolul său de soldat în Infanteria stelară a stârnit discuții aprinse, puțini spectatori și-au dat seama că protagonistul francizei "James Bond" apare într-o scenă proeminentă din "Star Wars: Trezirea Forței", în care actorul rostește patru replici, notează realitatea.net.Potrivit tabloidului The Sun, actorul britanic, în vârstă de 47 de ani, joacă rolul unui apărător al Imperiului Galactic, iar numele personajului său este Stormtrooper JB - 007 (o referire evidentă la James Bond și agentul 007).Daniel Craig apare într-o scurtă scenă care îl opune personajului Rey, interpretat de Daisy Ridley, care reușește să preia controlul asupra minții soldatului JB -007."Este genul acela de scenă, din categoria «ai clipit, ai ratat-o», dar, în definitiv, el (Daniel Craig, n.r.) apare într-o scenă memorabilă", a declarat o sursă citată de The Sun.