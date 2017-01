Prostatita cronică, boala bărbaţilor tineri

1

despre prostatita cronica

buna ziua ma numesc alexa ghiorghita am 23 de ani si am o mare rugaminte la dumneavoastra va rog frumos daca puteti sau stiti cum se trateaza prostatita cronica am 7 ani de zile de cand tot umblu prin medici ami dau fel de fel de tratamenturi si nu imi da nici un rezultat nu mai stiu ce sa ma mai fac daca cumva stiti si vreti sa ma ajutati contactatima la nr de telefon 0763898692 sau0755793614 va multumesc tare mult