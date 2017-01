De vorbă cu Monica Tatoiu despre dezastrul din învățământul românesc:

„Profesorii nu au dreptul la grevă!“

Despre Monica Tatoiu puteți afla totul dând o simplă căutare pe internet. S-au scris și s-au spus atât de multe despre ea încât „palierul” monden este perfect acoperit. Și cu bune, dar mai ales cu rele. Acuzată că și-ar fi neglijat fiul, acum în vârstă de 15 ani, punând afacerile pe primul loc, familia Tatoiu a fost subiect de presă chiar în relația cu Ministerul Educației, cu care s-a judecat pentru că i-ar fi sistat plata alocației lui Victor Alexandru, în momentul în care acesta a fost înscris la Școala Americană, patronată de Ambasada SUA, deci în învățământul privat (taxa de studii anuală se apropie de 30.000 de euro). Absolventă a Facultății de Matematică, studiile fiind începute în Timișoara și terminate în București, Monica Tatoiu deține un cv impresionant și în domeniul educației, motiv pentru care am profitat de prezența ei la Constanța și am provocat-o la o discuție pe această temă. - De unde ați început? - Primul meu loc de muncă a fost la Școala nr. 121 din Drumul Taberei - profesor de matematică. Acolo am stat cinci ani, după care au urmat cinci ani la Școala nr. 279, până în 1990, când am ajuns la Liceul Sf. Sava, unde am predat până în 1995, și de atunci, din 19 august, sunt la Oriflame. - S-a afirmat despre dvs că ați fi o nostalgică a regimului ceaușist. Considerați că sistemul de învățământ de până în 1989 a fost unul eficient? - Nu în totalitate! A avut și părți rele, dar și părți bune. Să nu uităm că exista obligativitatea profesorului de a face de permanență în timpul recreaților, nu de a fuma și discuta politică în cancelarie. Elevul era supravegheat din momentul în care intra în școală și, cu toate că țigările erau mai ieftine, fumau mult mai puțini școlari. Profesorul era obligat să facă meditații gratuit cu elevii corigenți și nu se turnau atâtea note de 2. Sistemul de grilă era foarte bine stabilit. Existau cluburi școlare și se făcea de trei ori mai mult sport, iar elevii nu erau atât de violenți. Cabinetul medical era cabinet. Acum lipsește cu desăvârșire. Oamenii știau de frică. - Este destul de grav ce afirmați! Totuși, în 1989, au murit români pentru dreptul la liberă exprimare, pentru a scăpa de frică. - Democrația este o monedă cu două fețe. Pe o parte scrie drepturi, iar pe cealaltă responsabilități. În toate domeniile vieții noastre sociale și politice am importat moneda cu o singură față: DEMOCRAȚIA. Cealaltă este blurată. Fără responsabilitate nu se poate face absolut nimic. Să știți că în Germania oamenii nu respectă legea rutieră pentru că se numesc nemți. Ci pentru că autoritatea îi pedepsește aspru pe cei care încalcă legile. Revenind la frică… Eu consider că în instituțiile care consumă bani publici, precum poliția, sănătatea și educația, trebuie să existe frică, pentru că frica păzește sistemul. - La noi șpaga sau mita întrețin sistemul… - În educație, un rol determinant revine comunităților de părinți, care în România nu sunt capabile să se coalizeze pentru a obliga furnizorul de servicii să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Pentru că asta sunt profesorii - prestatori. Eu plătesc un impozit la stat, iar banii mei sunt direcționați către salariile lor. Părinții nu au capacitatea de a se coaliza, ca de altfel întreaga societate românească. Ei preferă să-și rezolve problemele individual și de aceea nu va dispărea șpaga. Dacă unul încearcă să arate că nu este corect ce se întâmplă, ceilalți se retrag că, vai de mine, copilul meu dă examen și o să aibă de suferit… - Să nu uităm că și dvs. ați fost la catedră. - N-ai ce să cauți în învățământ dacă nu iubești copilul. A fi preot, medic sau profesor sunt trei meserii de apostolat: unul se ocupă de suflet, altul de sănătatea trupului, iar celălalt de mintea omului. În toată lumea asta, profesorii sunt prost plătiți. În Statele Unite ale Americii, la o școală publică, un profesor primește 800 dolari salariu, din care 600 se duc pe chirie. Și n-am auzit de vreo grevă a lor. - Înțeleg că nu sunteți de acord cu greva din învățământ. - În momentul în care iubești copilul nu poți să-ți permiți să-l privezi de dreptul de a învăța. Cum să îngheți anul școlar? Cu ce drept le iau copiilor dreptul de a studia? - Ce ați face în locul actualului ministru al Educației? - În primul rând, aș reduce numărul de ore la clasele a XI-a și a XII-a la cel mult patru-cinci ore, ca în Statele Unite. Aș reduce curriculumul la minim, pentru că eu consider cultura generală cea mai importantă. Mai puține materii, dar mai serios cu burta pe carte. Și mai puține pile! - Și cum ați gestiona greva? - Poliția, medicii și profesorii nu au dreptul să facă grevă. Ca și militarii. Nu-ți convine, du-te în sistemul privat! - Mergeți pe decizii radicale! - Românii trebuie să fie conștienți că această criză va aduce o diminuare foarte mare a veniturilor bugetare și, vrem-nu vrem, cheltuielile cu personalul bugetar se vor reduce. Și atunci alocăm bani pentru domeniile primordiale, de interes național. Trebuie să ne obișnuim cu faptul că vom trăi mai puțin bine. - Dvs. cum acționați? - Reduc cheltuielile, cum ar fi călătorii mai puține, distracții mai puține, și realoc costurile. Caut oameni dispuși să lucreze voluntar până-ntr-un punct. v v v De altfel, fără a avea pretenția s-o înlocuiască pe mama Omida, Monica Tatoiu a afirmat că la sfârșitul lunii iulie va fi dezastru, pentru că România nu are posibilitatea să mențină deficitul bugetar, una dintre soluțiile ieșirii din criză fiind… „concedierea tuturor amantelor”.