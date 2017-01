Profesorii ne scriu despre elevii lor

Marţi, 17 Februarie 2009.

Profesor Mariana BAHRIM, catedra de fizică a Liceului Teoretic „Ovidius”, ne-a trimis o impresionantă descriere a celui pe care, recent, l-am regăsit pe lista premianților la Olimpiada Națională de Fizică desfășurată la Râmnicu Vâlcea. Cam rar se întâmplă asemenea gesturi și poate că avem nevoie de ele, la fel cum am avea nevoie și din partea elevilor de mai multă implicare. Noi așteptăm, în continuare, pe adresa redacției office@cugetliber.ro, acest gen de mesaje. „Prin hățișul de violențe, proteste, bugete nedorite, crime nesoluționate, cred că este momentul să privim cu mai multă seriozitate ochii obosiți de trudă ai acestor copii minunați ce adună an de an diplome, premii. Este vorba despre olimpicii noștri. Oare noi, dascălii, le putem oferi modele? Societatea le oferă modele? Unul dintre acești minunați copii este și elevul meu, George Mandreși (clasa a XII-a Liceul Teoretic „Ovidius”), îndrăgostit de fizică și de competiție încă din clasa a VI-a. Prezența lui în concursurile de fizică atât în forma locală, județeană, națională, cât și în lotul lărgit, a fost constantă și încununată de fiecare dată cu premiile I, II, mențiune. Ce model de viață poate să-și aleagă George? Știe el ce-i bine și ce-i rău în această lume tulbure? Îmi pun adesea întrebarea când străbatem împreună cărările minunatei, dar și dificilei culegeri KVANT, culegere foarte iubită de George și cred că și de alți olimpici. Îmi spune uneori că «cine se apucă de fizică nu o mai lasă» și îi urmăresc ochii închiși care vizualizează fenomenul, scrie relația și mai mult chiar străfulgeră experimentul. Să reușești să rezolvi contra cronometru problemele practice pe care noi adulții încercăm să le construim destul de dificile este o mare realizare. George aproape an de an a reușit, la partea experimentală a fazei naționale, să fie primul. Elevi precum George sunt greu de modelat după ce-i descoperi. El este într-o continuă întrecere, într-o continuă provocare, el este o mare sumă de întrebări. Pentru mine, ca dascăl ce predau fizica de 22 ani, este o onoare să am un asemenea elev. Felicitări, dragul meu elev, în continuare și Dumnezeu să te ajute să-ți găsești adevăratul model în viață”.