Profesorii care participă la greva de avertisment nu vor fi plătiţi

Profesorii care participă la greva de avertisment nu vor fi plătiți

Cu toate că la recenta întâlnire cu staff-ul Sindicatului Liber din Învățământul constănțean s-a precizat că participanții la greva de avertisment de luni, 10 noiembrie, vor fi plătiți pe perioada celor două ore, lucrurile par să stea altfel. Ion Popescu, vicepreședintele SLSIP Constanța, consideră că, din moment ce sunt prezenți în instituțiile de învățământ, respectiv la catedră, chiar dacă nu predau, greviștilor nu li se vor tăia cele două ore. Ieri, într-un scurt sondaj în rândul directorilor de instituții aveam să aflăm că, de fapt, legislația prevede că orice persoană aflată în grevă nu este plătită pe perioada încetării activității. Același lucru avea să ne parvină și din partea Consiliului Național al FSLI, sub semnătura lui Aurel Cornea: „Pe durata grevei, salariații își mențin toate drepturile care decurg din contractul individual de muncă, cu excepția drepturilor salariale, ceea ce presupune faptul că, pe perioada grevei de avertisment, nu li se vor plăti drepturile salariale”. Prezența la orele… de avertisment este obligatorie De asemenea, o altă problemă cu care se vor confrunta directorii școlilor și liceelor va fi punerea de absențe în catalog. Este știut faptul că, zilele acestea, elevii s-au interesat intens de posibilitatea de a nu se prezenta la cele două ore în care membrii de sindicat vor fi în grevă. Și dacă la nivelul sindicatului, prof. Mihai Contanu, vicepreședinte, a declarat că rămâne la latitudinea directorilor de instituții să hotărască, aceștia, pe de altă parte, consideră că e de datoria lor să nu încurajeze absenteismul. „Motiv pentru care am afișat la intrarea în liceu că prezența la cursuri pe perioada grevei de avertisment este obligatorie!”, a declarat prof. Ana Maria Ciubotariu, directorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Cert este că majoritatea cadrelor didactice care nu au semnat tabelul de adeziune la greva de avertisment sunt de părere că manifestația de luni, 10 noiembrie, fie ea chiar și de două ore, constituie o crasă manipulare politică și nu se lasă angrenați în asemenea „jocuri”. Vor fi afectate și tezele cu subiect unic La aceeași întâlnire cu liderii de sindicat constănțeni s-a afirmat că greva de avertisment nu va rezolva mare lucru, motiv pentru care se va ajunge la greva generală din 18 noiembrie. Întrucât nu se cunoaște perioada pe care se va întinde această manifestație de protest, profesorii își exprimă îngrijorarea vizavi de bunul mers al tezelor cu subiect unic. E foarte adevărat că pe 25 noiembrie, când are loc prima teză la limba și literatura maternă, Constanța nu are nici un elev înscris. Miercuri, 3 decembrie, însă, elevii de clasa a VII-a și a VIII-a vor susține proba la limba și literatura română. Rămâne de văzut ce vor hotărî până atunci cele două părți implicate în conflict. Cert este că procesul educațional va cunoaște în zilele următoare o bulversare cu efecte în rândul elevilor.