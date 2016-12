„Producţia” de motorină din instalaţiile artizanale din portul Constanţa, încă pe val

Deși, potrivit polițiștilor de la Transporturi, trebuia să dispară de anul trecut

„Producția” de motorină din instalațiile artizanale din portul Constanța, încă pe val

În luna iunie 2008, la sesizarea ziarului „Cuget Liber”, toată floarea cea vestită a Poliției Transporturi Constanța, în frunte cu șeful de atunci, comisar șef Mihai Târpan, a fost condusă pe un teren aflat între Poarta 7 și Poarta 8, în imediata apropiere a SC „CONVEX”, din portul Constanța. Acolo, toată lumea a mimat uimirea cu privire la o instalație artizanală, care se întindea pe sute de metri pătrați, și care fusese „crescută”, întreținută, iar marfa produsă valorificată chiar sub ochii celor care au rolul de a verifica toate activitățile licite ori ilicite din port. A urmat „acțiunea”… Adică, indicații „prețioase” către subalterni din partea comisarului șef Târpan pentru a lua legătura cu Adminis-trația Portului Constanța și a astupa șanțurile și îngropa insta-lația care aduce profituri uriașe unui grup de indivizi și nu numai. Iată-ne după aproape un an, în același loc (vedeți foto), unde se află aceleași șanțuri întreținute, mai multe butoaie decât anul trecut, și motorină numa’ bună de transportat spre valorificare. Totul este pregătit: de la butoaie și căldări ori alte ustensile folosite la umplerea butoaielor, până la rezerve de butoaie, goale, care așteaptă să intre în „tura” lor de alimentare. Multe dintre ele erau pline și acoperite, iar altele în curs… O linie de producție deloc costisitoare, rudimentară, dar care aduce venituri extrem de bunicele. De ce Poliția Port închide ochii la această „afacere”, deși ea se petrece de ani buni sub ochii ei?! Nu există decât o singură explicație: se știe, se tace, doar pentru că cei care „au grijă” de producția de motorină „au grijă” și de polițiști… Altfel, nu vedem cum s-ar putea explica această „orbire” a polițiștilor și, din ce cauză, ceea ce s-a promis în urmă cu aproape un an nu s-a făcut?!... „Producție” permanentă de motorină Pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați există o rețea de șanțuri. Nimeni nu știe exact de unde țâșnește motorina. Anul trecut, se bănuia (de către polițiști) că era vorba de infiltrații de la stația CFR Agigea - Nord - care are și un depozit de combustibil - ori că sunt înțepate țevile care străbat portul. Motorina care iese din pământ, amestecată cu apă, se scurge pe acele canale făcute de contra-bandiști, poposind apoi, pură, prin decantare, în butoaie. Rețeaua conține câteva zeci de rezervoare de acest gen. Șanțurile sunt bine îngrijite, dovadă că cineva se ocupă permanent ca „producția“ de combustibil să ajungă în butoaiele de colectare. Motorina care se strânge este colectată o dată la câteva zile. Cum? Intră în port, legal, plătind bonul de intrare în port, o dubă, plină cu butoaie goale, și cu cinci - șase inși la bord. Bărbații încarcă în butoaie „marfa”, iar apoi ies pe unde au intrat…, sau schimbă ruta doar dacă apar „probleme”… Cantitatea nu este deloc de neglijat: aproximativ o tonă de motorină pe transport, care poate fi folosită cu succes la autoturis-me, spun unii. vvv Ieri, l-am contactat pe actualul șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, comisar șef Ștefan Munteanu, după ce am încercat să dăm de șeful Poliției Port, comisar Remus Lăzăroaia, plecat la București. Acesta ne-a spus că din 54 de agenți de ordine pe care-i avea în port a mai rămas cu 18, pentru că, numai anul trecut, 17 dintre ei au intrat în vizorul DGA-ului, așa că a trebuit să fie transferați în alte puncte mai puțin… bănoase și tentante. Astăzi, vom fi într-un nou control în zona respectivă, alături de Poliția Transporturi. Ce rezultate vor fi și de această dată?!... Nu putem să vă asigurăm decât de un singur lucru: că vă vom ține la curent.