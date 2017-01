Producţia de vin creşte cu 20%

Producția de vin crește cu 20%

Patronatul Național al Viței și Vinului (PNVV) estimează pentru 2008 o producție de 6,3 milioane hectolitri de vin, în creștere cu 20% față de anul 2007. Producția bună se datorează condițiilor meteorologice favorabile, dar și investițiilor realizate în acest an de principalii producători români. Cea mai mare creștere, de 30%, va fi înregistrată în regiunea viticolă Transilvania, urmată de Dobrogea (plus 25%), Moldova (15 – 20%), Oltenia și Mehedinți (15% fiecare) și Muntenia și Banat (10% fiecare). Investițiile din ultimii opt ani, în sectorul viti-vinicol se ridică la circa 75 milioane euro, bani care au venit prin intermediul programelor SAPARD și PNDR. De asemenea, în perioada 2009 – 2013 se desfășoară „Reforma vinului”, un program amplu de finanțare, prin care sectorul viti-vinicol va absorbi 210,5 milioane euro. Banii vor fi folosiți la replantarea viței de viei pe o suprafață medie de 4.500 hectare/an, de la 3.008 hectare în acest an. În ultimele 12 luni, producția de vin a crescut cu 17%, principalii cinci jucători fiind Murfatlar România, Vincom Vrancea, Jidvei, Cotnari și Tohani, care dețin împreună peste 50% din piață. Și vânzările de vin îm-buteliat au crescut cu 31%, în ultimul an. Pe piața românească, vinul autohton are o pondere de 97%, restul de 3% reprezentând importurile.