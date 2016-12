Probabil cea mai mare factură la telefonul mobil: 19.000 de lire

Un utilizator Iphone a rămas uimit când a primit factura de telefonie mobilă. El a fost obligat să plătească 19.000 de lire pentru folosirea în exces a internetului. Crezând la început că este o glumă acestuia nu i-a venit să creadă cât de mult are de plătit.Chris Bovis, în vârstă de 26 de ani, din Tilbury, Essex, spune că abonamentul i-a fost întrerupt fără motiv. Contactând compania de tefonie la care este abonat acesta a aflat teribila veste că are de plătit aproape 20 de mii de lire pentru folosirea internetului. Tânărului nu i-a venit să creadă, spunând că o astfel de factură este imposibilă. El a dat vina pe o defecțiune a telefonului.„Prima mea reacție a fost să râd, deoarece nu imi venea să cred, dar apoi totul a început să fie mai puțin amuzant când am realizat că nu este o glumă, și problema era extrem de serioasă”, a declarat Cris pentru Daily Mail. El spune că Orange a încercat să sustragă suma de pe contul lui bancar, dar tranzacția a fost blocată datorită sumei mult prea mare.Problema a fost cauzată de o problemă a telefonului, care a început să primească și să trimită cantități mari de date fără motiv. El a cerut că abonamentul să îi fie oprit, dar chiar și așa telefonul trimitea informații. El a explicat această problemă companiei Orange, printr-o scrisoare.Firma a răspuns pozitiv, spunând că nu îl va taxa în cazul în care se va constata că Iphone-ul a avut o problemă. Ulterior, firma și-a cerut scuze pentru neplăceri, și a redus factura la limitele normale, după ce Apple a confirmat că a existat o defecțiune a aparatului . Acest lucru l-a liniștit pe Chris, după ce bărbatul era speriat că își va pierde casa pentru a acoperi uriașa factură telefonică. Până și telefonul lui defect a fost înlocuit cu unul nou.