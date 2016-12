Criza petrolului face victime

Prius-ul „verde” omoară Hummer-ul

Lumea mașinilor o ia razna. Prețul în continuă creștere al petrolului face KO divizia Hummer a General Motors, opt dealeri închizându-și deja porțile în acest an. Ultima victimă este celebra reprezentanță Hummer din Sin City, „Dan Towbin Hummer of Las Vegas”, care era responsabilă pentru 5% din vânzările mărcii. E de înțeles ca moda „verde” să prindă în țări metrosexuale ca Japonia și Franța sau să fie impusă cu forța în state ca Anglia, prin prețuri prohibitive la carburant, dar să ajungă și în Vegas… asta este o perversiune non-sexuală. În primele opt luni din 2008, vânzările Hummer au scăzut cu 47%, față de perioada similară din 2007. E un semn bun pentru hibrizii cu difuzoare care simulează sunetul de motor V8 și pentru mașinuțele electrice care se scurtcircuitează când plouă. Ca umilința să fie însă completă, dealerul Towbin din Las Vegas comercializează acum mașini Smart. SMART!!! E ca și cum ai trece de la construcția stației spațiale internaționale la fabricarea de saci de dormit. În același timp, Toyota anunță că va lansa 18 (optsprezece) modele noi în 2009, numai pe piața europeană. E vorba de noul Avensis, care va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris, plus o serie de noi modele eco Prius și Lexus. Cu toate acestea, reprezentanții constructorului japonez spun că nu speră la o îmbunătățire a vânzărilor, ba chiar și-au revizuit în scădere targetul pe 2009, la 1,3 milioane mașini. Veștile bune vin însă de la Uniunea Europeană, care a anunțat că mașinile vor putea să comunice între ele, pe frecvența unică de 5,9 gHz. UE are planuri mari pentru frec-vența auto, dorind să o impună drept noul standard internațional al comu-nicațiilor inteligente pe autostradă. Nu este încă sigur dacă șoferii vor avea walkie-talkie și se vor putea atenționa reciproc în legătură cu posibilele accidente, blocaje, radare sau zone cu ceață sau dacă semnalul va avea sens unic, de la o entitate supremă spre șoferi. Cert este că se va auzi cântecul de jale al Hummer-ului, în amintirea vremurilor bune. În orice caz, circulația va fi mai sigură, drept pentru care constructorul german Audi ia deja măsuri ca să prevină instaurarea plictiselii în rândul conducătorilor auto. Împreună cu Futuremark, celebra compania specializată în grafică PC, Audi pregătește un nou computer de bord, care înglobează toate funcțiile de informare ale mașinii într-un singur ecran central, tridimensional. Toate datele (viteză, presiune, etc) vor fi prezentat 3D, în timp real, alături de imaginea mașinii în mers, plus restul mașinilor din trafic și mediul înconjurător. Testul suprem ar fi conectarea unui joystick și încercarea de a conduce mașina uitându-te doar la computerul de bord, în stil de Need for Speed 2. Drum bun!