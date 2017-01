Prin mărirea dobânzilor, băncile îşi trag singure un glonţ în picior

Prin mărirea dobânzilor, băncile își trag singure un glonț în picior

Dobânzile la creditele în lei pentru persoanele fizice, au crescut în ultima săptămână, ajungând la până la 17,95%. Astfel, pentru creditele de nevoi personale, în lei, fără ipotecă, dobânda variabilă este de 11,5%, în primele trei luni și 13,5%, începând cu luna a patra, la ABN Amro Bank; 17,95% sau 16,45% (cu asigurare de viață) la grupul ING; 11,9% la OTP Bank; 14% la Reiffeisen Bank; 16,95% pentru creditele nenominalizate pe zece ani și 17,95% pentru creditele pe 5 ani, la Unicredit Țiriac; 12,40% la BCR sau 12,9% la Millennium Bank. Dobânda medie la lei pe piața monetară (ROBOR, folosită de unele bănci la calculul ratelor la împrumuturile în lei) a atins, luni un nivel aproape incredibil de 52%. Dacă pe moment băncile românești se pot finanța cu lei fie prin atragerea de depozite, fie prin accesarea unui credit Lombard de la Banca Națională, în ipoteza în care aceste două variante nu vor mai putea fi disponibile din diverse motive, ele ar trebui să accepte varianta oferită de piața monetară interbancară, ceea ce a condus la scumpirea creditului. Și în cazul depozitelor în lei, dobânzile au crescut. GarantiBank Romania a majorat dobânzile la depozitele în lei, acestea putând ajunge până la 11,50% pe an pentru scadențe la trei, șase sau 12 luni, dar și în euro, până la 5,75% pe an, în cazul depozitelor la termen constituite pentru un an. Romanian International Bank (RIB) a mărit dobânzile la toate depozitele în lei, cu până la un punct procentual, în scopul încurajării comportamentului de economisire a populației. Dobânzile fixe la depozitele în lei au urcat, în prezent la 11,50% pe an pentru depozitele la o lună, la 11,75% pe an pentru cele la trei luni, șase luni și pentru cele la nouă luni, în timp ce pentru depozitele la 12 luni dobânda fixă anuală este de 11,6%. În septembrie, RIB anunțase o alta majorare a dobânzilor pentru depozitele în lei, cu 0,5 puncte procentuale, precum și o mărire cu 0,25 puncte procentuale pentru depozitele în euro. Millennium Bank oferă, din această săptămână, o dobândă de 11% pe an la contul curent în lei și de 5% pe an pentru contul curent în euro. Pentru IMM-uri, Alpha Bank Romania a majorat dobânzile la contul curent Alpha IMMpremier, iar nivelul maxim al dobânzilor acordate de bancă a sporit de la 6% la 10% pe an la economiile în lei și de la 2,5% la 4% pe an la cele în euro. Luni, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a declarat că băncile care măresc dobânzile și încearcă să transfere dobânzile interbancare înalte în contul clienților „își dau cu stângul în dreptul, sperie clienții și își trag singure un glonț în picior”, pentru că i-ar putea pierde. „Ar fi de neînțeles ca băncile, mai ales cele care au renunțat la prudență, să transfere aceste dobânzi asupra clienților chiar dacă sunt tentate să facă acest lucru”, a spus Isărescu. Mai ales pentru că actuala situație este una conjuncturală, iar “asemenea anomalii nu pot să reziste prea mult timp”.