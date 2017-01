Prin joc, copiii îşi pot descărca frustrările pe care nu le pot gestiona la vârste mici

Prin joc, copiii își pot descărca frustrările pe care nu le pot gestiona la vârste mici

Este uimitor cum părinții sunt dispuși să cheltuiască sume enorme de bani pe jucării, dar nu-și găsesc 10 minute pe zi pentru a se juca cu micuții. Jocul oferă posibilitatea primelor experiențe de învățare, ne spune psihopedagogul Leni Burlacu. Astfel, prin joc se dezvoltă imaginația și inteligența copiilor, sunt puse bazele mecanismelor de gândire. Deci copiii care se vor juca mai mult vor învăța și vor scrie mult mai ușor. Timpul de joacă este vital pentru o dezvoltare armonioasă. Pe măsură ce crește copilul, timpul de joacă este încărcat cu lecții suplimentare. „Jocul aduce beneficii la orice vârstă și, dacă se alătură și părinții copilului în joc, pe lângă momentele de relaxare, le oferă acestora posibilitatea de a-și cunoaște mai bine copiii și de a dezvolta o relație afectivă puternică”, ne spune Leni Burlacu. Jocul are și o valoare terapeutică. Prin jocul „de-a mama și de-a tata” putem afla ce model oferim copilului nostru. Prin joc, copilul își poate descărca frustrările pe care nu le poate gestiona la vârste mici. Jucați-vă și simțiți-vă bine împreună cu copilul dumneavoastră și îi veți oferi momente de care își va aduce aminte mai târziu. Este adevărat că unora dintre noi ne este greu să ne întoarcem în timp și să ne comportăm ca atare. De cele mai multe ori spunem că știm cum să o facem. Am putea începe prin a ne aminti că am fost și noi copii și, înțelegând cât de mult bine îi facem copilului jucându-ne cu el, să facem din asta o prioritate. Jocuri pentru fiecare vârstă Odată cu vârsta se schimbă și jocurile. Ele trebuie să fie adecvate vârstei pentru a fi și stimulative altfel copiii își pierd repede interesul. Jocul nu trebuie să fie nici prea dificil pentru a nu produce frustrări din cauza neputinței. În plus, fiecare copil are propriul său ritm și tipul său de inteligență, părinții fiind cei care urmăresc acest lucru și, prin urmare, vor adapta jocul. Pentru vârsta de 0-6 luni sunt potrivite jocurile de stimulare tactilă, vizuală, olfactivă, motorie și pentru simțul echilibrului. De la vârsta de un an se continuă cu stimularea simțurilor, dezvoltarea motricității, jocuri imitative, dar începe și dezvoltarea intelectuală. Poveștile au și ele un caracter ludic pot fi spuse seara la culcare. Mama poate introduce în povestea pe care o spune copilului ei la culcare și anumite învățături pe care dorește să și le însușească micuțul. Spuse ca pentru un personaj din poveste, povețele sunt mult mai repede însușite de micuț. De la vârsta de șapte ani copilul începe școala. Asta nu înseamnă că nu este la fel de important jocul. De altfel, multe conținuturi ale lecțiilor sunt însușite prin metode ludice. Sunt variate jocuri pentru toate vârstele chiar și pentru preadolescenți și adolescenți, cum ar fi jocurile pentru memorie, jocuri lexicale, științifice.