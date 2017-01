Primul OZN intră în producţie din 2009

Primul OZN intră în producție din 2009

În urmă cu un an, compania americană Mollner anunța că va produce prima mașină zburătoare. Mulți s-au îndoit că un astfel de proiect va avea succes, însă modelul M200G Jetson va intra în producție de la începutul lui 2009. Constructorul american a finalizat testele și vrea să producă 40 de unități pe an. Primele modele au fost deja pre-comandate și au un preț minim de 90.000 dolari. M200G Jetson are forma unui OZN și este controlat de o serie de instrumente, care solicită indicații privind destinația pasagerilor. Vehiculul poate transporta două persoane și zboară la trei metri deasupra solului. Decolarea și aterizarea se fac în plan vertical, viteza maximă fiind de 160 kilometri/oră. Există mai multe motorizări, pe benzină, motorină sau gaz petrol lichefiat. Oficialii Mollner spun despre Jetson că este adevăratul vehicul „off-road”, întrucât poate accelera pe orice fel de suprafață, „fie că este vorba de pietre, mlaștini, garduri sau cursuri de apă”. Jetson este dotat cu opt motoare rotative, poziționate în jurul șasiului. Avantajul său este că nu necesită brevet de pilot și nici permis de conducere, legislația rutieră americană neavând deocamdată niciun capitol dedicat obiectelor zburătoare… identificate.