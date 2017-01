Primul caz confirmat de Ebola la New York

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un medic din New York recent întors din vestul Africii a contractat virusul Ebola, a anunțat joi seară primarul orașului, Bill de Blasio, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.ro.Acest medic, care a lucrat cu pacienți suferind de Ebola în Africa, potrivit lui Bill de Blasio, este primul caz confirmat de Ebola în cel mai mare oraș din Statele Unite.Craig Spencer a fost internat de urgență în timpul zilei, cu febră mare și dureri abdominale. El a fost supus apoi unor teste pentru a stabili dacă suferea de virusul Ebola.El s-ar fi întors recent din Guineea, una din cele trei țări africane cele mai afectate de virus.Când a fost internat, el avea febră 39,4 C, potrivit New York Post, citat de AFP.El a lucrat pentru Médecins sans Frontieres în Guineea și a tratat bolnavi suferind de virus, potrivit cotidianului.Bolnavul este internat la spitalul Bellevue din Manhattan special pregătit pentru a gestiona eventualele cazuri de Ebola la New York.