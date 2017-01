Primarul pesedist de la Cobadin, Ion Corneanu, condamnat definitiv şi irevocabil

Primarul pesedist de la Cobadin, Ion Corneanu, condamnat definitiv și irevocabil

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul de la Cobadin, Ion Corneanu, a fost condamnat definitiv și irevocabil pentru comiterea infracțiunii de purtare abuzivă. El a fost implicat în mai multe scandaluri în comuna pe care o conduce, iar în unele cazuri certurile și scandalurile s-au transformat chiar și în plângeri penale. Cel puțin în cazul a două dintre ele procurorii au dispus trimiterea în judecată. Unul dintre dosare a fost finalizat, iar primarul nu se mai poate mândri, de acum încolo, cu un cazier curat ca lacrima. Dacă, inițial, Judecătoria Medgidia l-a condamnat pe Ion Corneanu la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, la data de 25 iunie 2007, Tribunalul Brăila a admis apelul, a desființat sentința și, rejudecând, a înlocuit pedeapsa de un an și șase luni de închisoare cu suspendare cu pedeapsa de 1.000 de lei amendă, reducând durata termenului de încercare de la trei ani și șase luni la un an. De asemenea, judecătorii brăileni au redus cuantumul despăgubirilor pentru daune morale de la 5.000 lei la 1.000 de lei. Recursul, judecat la Curtea de Apel Galați, a fost respins, primarul de la Cobadin rămânând cu ultima pedeapsă aplicată. Amintim că primarul de la Cobadin, Ion Corneanu, a mai fost trimis în judecată și într-un alt dosar, 293/256/2007, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, care, în prezent, se află în curs de judecată la Tribunalul Constanța. Susține că a fost lovit de primar Potrivit părții vătămate, Nazif Ecrem, incidentul din data de 27 octombrie 2004, din cauza căruia primarul a fost condamnat penal, nu a fost doar o simplă ceartă între el și edil, iar pedeapsa emisă de judecători este una mult prea mică. El susține că a fost bătut zdravăn de Corneanu și că a fost nevoit mult timp să ia tratamente pentru atenuarea durerilor pe care le are la una dintre urechi, la care a fost lovit atunci de primar. „M-am dus la el, trimis fiind de procurorul Puiu Zarafina. Eram în posesia unei hotărâri judecătorești pe care primarul nu voia să o pună în aplicare. Când m-a văzut, primarul m-a luat la înjurat și mi-a replicat că să ies din biroul lui. I-am reamintit că procurorul m-a trimis, la care el mi-a răspuns că: «Am spus așa pentru ca să scap de ea». În biroul lui se aflau alte două persoane. Le-a dat afară spunându-le: «Ieșiți voi afară că îi arăt eu lui!» Apoi a luat telefonul fix și a dat să mă lovească. M-a apucat cu ambele mâini de gât, m-a înjurat. M-a trântit apoi de soba de teracotă, după care m-a lovit cu clanța de la ușă” - ne-a povestit Nazif Ecrem. Certificatele medico-legale eliberate ulterior au demonstrat că leziunile suferite în urma întrevederii cu primarul Cor-neanu au fost serioase și au nece-sitat șapte zile de îngrijiri medicale. Scandalul a început în 1995 Victima primarului de la Cobadin ne-a declarat că spațiul comercial pe care îl are figurează, încă din 1995, când l-a închiriat de la administrația locală, ca spațiu pentru „alimentație publică“, și nu a fost vreodată o simplă tarabă, așa cum au încercat să inducă în eroare reprezentanții Primăriei organele de cercetare penală. De atunci, urmând toate dispozițiile legale, a cerut scoaterea la licitație a terenului respectiv, lucru refuzat, în mai multe rânduri, de Ion Corneanu. Mai apoi, la presiunea condamnărilor penale, abia în decembrie 2006, Ecrem s-a trezit la ușă cu executorul judecătoresc, care (nota bene!) îl obliga, de această dată, să cumpere spațiul cu nici mai mult, nici mai puțin de 500 de milioane de lei vechi. Bărbatul ne-a spus că „eu nu l-am deranjat decât atunci când am fost trimis de autorități“, iar, din punctul său de vedere, conflictului s-ar fi putut finaliza de mult timp, dacă primarul era om de înțeles.