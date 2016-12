Primarul Nicolae Matei închide uşile Consiliului Local Năvodari

Primarul Nicolae Matei închide ușile Consiliului Local Năvodari

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a convocat, vineri, consilierii într-o ședință extraordinară. Deși programată pentru ora patru, ședința a început și cu întârziere, și departe de ochii presei. Vineri după-amiază, Nicolae Matei i-a anunțat inițial pe reprezentanții presei că va purta pentru început niște discuții cu consilierii, urmând să țină ulterior și ședința. După o oră de așteptări, Matei s-a trezit să informeze mass-media că ședința extraordinară s-a ținut… cu ușile închise. Strânși cu ușa „Datorită situației în care se află orașul Năvodari am considerat că ședința trebuie să fie închisă pentru a-i convinge pe consilieri să voteze în interesul orașului. Dacă era presa de față, consilierii fiind și în campanie electorală… dădea patriotismul în ei în ceea ce privește vânzarea de terenuri, începea să îi doară burta”, a găsit imediat explicații primarul. „Eu am vrut să vă chem imediat după discuțiile cu ei și consilierii au zis: «Domnule ședința va dura foarte puțin»”, s-a apărat Matei. „A fost propunerea mea, dar am decis prin votul majorității consilierilor. În fața presei venea patriotismul acesta local, să se afirme ei. Dacă nu a fost presa ne-am înțeles foarte bine”, s-a bâlbâit Matei în încercarea disperată de a găsi o scăpare. El a mai spus că au fost patru proiecte pe ordinea de zi, cel mai important fiind cel privind instituirea ipotecii de rang II pe terenul de 11 hectare pe care există deja o ipotecă de rang I instituită de BRD în 2005 pentru o datorie de 105 miliarde de lei vechi. „Conform protocolului semnat de primar, viceprimar, conducerea Ecoterm-ului și de conducerea CET-ului Midia, mi-am luat angajamentul că promovez o hotărâre prin care cei de la CET cer instituirea unei ipoteci de rang II”, a mai spus el. Întrucât au existat vicii de convocare și de cvorum, nefiind prezenți toți consilierii, proiectul nu a putut fi aprobat. Cu toate acestea, Matei a mărturisit că l-a mandatat pe „președintele de administrație de la Ecoterm să convoace o Adunare Generală a Acționarilor (AGA) având ordine de zi: instituirea unei ipotecii de rang II”, care va avea loc săptămâna viitoare. În cazul în care proiectul nu va fi aprobat la prima convocare AGA, la a doua convocare, hotărârea va putea fi adoptată cu votul a jumătate plus unul dintre consilieri. Prețul… corect Pe de altă parte, aleșii locali au aprobat raportul de evaluare asupra terenului, prețul de pornire fiind de 122 euro/mp cu TVA. Pe aceeași ordine de zi, s-au mai aflat două proiecte privind două Planuri Urbanistice Zonale pe care Matei le-a expediat repede eschivându-se în explicarea lor. În final, Matei i-a asigurat pe cetățeni că „Ecoterm-ul creditează pentru încă 150 de zile, pe toata perioada iernii, reușind astfel să furnizeze apă caldă și căldură în continuare”.