Primarul din Mereni, Gheorghe Chiriac, a rămas fără permis

Cu toate că sâmbătă a fost Ziua Femeii, cei care au sărbătorit peste măsură, și unii chiar anticipat, au fost tot bărbații. Cel puțin așa reiese din acțiunea polițiștilor de la Rutieră, care la sfârșitul săptămânii trecute au depistat mai multe persoane de sex masculin care se aflau la volan sub influența băuturilor alcoolice. Vineri seara, la ora 21,25, lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere l-au depistat în trafic, pe DJ 381,la volanul unei mașini, după ce consumase băuturi alcoolice, pe primarul localității Mereni, Gheorghe Chiriac, de 49 de ani. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, el conducea mașina Primăriei, un autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare B-58-NSH, având o îmbibare alcoolică de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei și s-a dispus sus-pendarea permisului de conucere. Un alt bărbat surprins la volan după ce a consumat băuturi alcoolice este Bogdan Vulcan, de 33 de ani, din Constanța, care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice, el având 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, subinspector Radu Croitoru, cel în cauză a refuzat recoltarea de probe biologice Nici Vasile Boacă, de 27 de ani, fără ocupație, din localitatea Comana, n-a scăpat de vigilența polițiștilor. El a fost depistat în timp ce conducea un autoturism marca Dacia 1310, pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult, Boacă se afla și sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibare alcoolică de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și i s-a întocmit dosar penal. Un alt tânăr prins la volan după ce a consumat alcool este și Gelu Adrian Foit, de 36 de ani, din Constanța. El a fost depistat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu în timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen Passat și se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibare alcoolică de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform polițiștilor, tânărul a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge. Și Osman Memet, de 39 de ani, din Castelu s-a ales cu dosar penal după ce a fost surprins în trafic conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice.