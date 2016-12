Primarul din Hârşova îşi scoate mandatul la licitaţie

După doar trei luni de la alegerile locale,

Primarul din Hârșova își scoate mandatul la licitație

După ce, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, edilul din Hârșova recunoștea că și-a „aranjat excluderea din PD-L”, cu scopul de a se alătura, după perioada de stand by, social-democraților, Nădrag susține acum că „excluderea este nulă”. Motivația primarului este că, „potrivit derogării de la statutul PD-L, orice excludere care nu are acordul Biroului Permanent Județean este nulă”. Cu alte cuvinte, Tudorel Nădrag este încă membru al Partidului Democrat - Liberal, în ciuda permanentelor sale oscilații între doctrina de stânga și cea de dreapta. El le dă acum dreptate liderilor județeni ai PD-L, mai exact președintelui Mircea Banias, care menționase la momentul respectiv că „în conformitate cu derogarea de la statut, valabilă până la 31 august, excluderile care nu au fost aprobate de BPJ nu sunt valabile”. Reamintim că edilul Tudorel Nădrag a fost exclus, la momentul respectiv, doar din Organizația Locală a PD-L Hârșova. În ciuda unei oarecare clarificări a apartenenței sale politice, Nădrag afirmă chiar și acum că este „cu un picior în PD-L și cu unul în PSD”. „Așa cum am zis, nimic nu este exclus, niciodată. Cine dă mai mulți bani la licitație, la acela mă voi duce, pentru că oamenii, comunitatea au nevoie de bani, vorbim despre oameni foarte săraci”, a ținut să precizeze Nădrag. Totodată, primarul, încă democrat-liberal, nu s-a sfiit să se compare cu un… erou din filme: „Era odată un film în care unul mergea, la înălțime, pe o bară de granit. Și nimeni nu avea curaj să se ia de el. Ei bine, cam așa sunt și eu. Nu se ia nimeni de mine. Mă rog, asta până când nu m-or împușca amândoi”, a mai declarat, glumind, Nădrag, făcând aluzii la cele două formațiuni politice între care, spune el, va avea de ales. De asemenea, el a mărturisit că nu-și dorește „decât un mandat, nu mai multe”, dar și că „până când PSD- ul și PDL- ul nu vin cu ofertele, situația va rămâne aceeași”. Mircea Banias: „La PSD nu va curge cu lapte și miere” În replică, președintele interimar al Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias, a declarat că, într-o oarecare măsură înțelege nemulțumirile legate de lipsa de fonduri de care se plâng primarii, dar îi sfătuiește, în același timp, „să nu se iluzioneze că dacă vor trece la PSD va curge cu lapte și miere, pentru că nu va fi așa”. Banias a ținut, de asemenea, să sublinieze: „E adevărat că, fiind în opoziție, nu avem pârghiile necesare pentru a-i ajuta mai mult. Dar nici să se plimbe de la un partid la altul nu mi se pare fair play”. În același timp, el a insistat asupra ideii că „partidul nu va accepta toate amenințările cu plecarea, venite din partea primarilor, dar nici dragoste cu forța nu se poate”. Pentru moment însă, se pare că situația lui Tudorel Nădrag rămâne aceeași și anume calitatea de membru PD-L. Președintele PD-L Constanța a criticat dependența primarilor de actuala guvernare, dar și de Consiliul Județean Constanța. În acest sens, el s-a referit la „condiționările legate de bani pe care trebuie să le suporte primarii”. „Mi se pare o tâmpenie, o măgărie fără margini să-i șantajezi financiar pe unii dintre primari doar pentru că ei sunt din opoziție”. Banias a făcut chiar și anumite aprecieri despre o eventuală guvernare marca PD-L. „Primarii trebuie să fie ajutați în egală măsură, indiferent din ce formațiune provin. Dacă PD-L vine la guvernare, n-o să ne apucăm să colorăm localitățile în galben, portocaliu și roșu. Ar fi, și asta, o tâmpenie”, a conchis el.