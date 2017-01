Primarul din Hârşova forţează mâna PD-L cu acuzaţii provocatoare

Primarul din Hârșova forțează mâna PD-L cu acuzații provocatoare

Legea statutului aleșilor locali presupune, pentru cei care în limbajul popular al politicii autohtone sunt numiți „traseiști”, pierderea mandatelor. Consilierii locali și județeni, dar și primarii își pierd, odată cu demisia din partidul pe listele căruia au candidat, în mod automat, mandatele. Cu toate acestea, legea are o scăpare, și anume faptul că, dacă sunt excluși din partid, primarii devin independenți, având ulterior posibilitatea de a se înscrie în altă formațiune, fără ca ei să-și piardă mandatul înainte de termen. Cu alte cuvinte, legea migrației politice funcționează după principiul „e interzis, dar nu cu desăvârșire”. Gata de negociere cu oricine În pofida existenței unei legi care prevede condițiile în care un primar riscă pierderea mandatului, se pare că există edili care nu au nicio reținere în a se dezice de doctrina partidului pe listele căruia au candidat, „lepădându-se” în acest mod, fără niciun regret, și de statutul de membru. Este și cazul primarului democrat-liberal din Hârșova, Tudorel Nădrag, ale cărui afirmații vin să confirme, din nou, dorința sa de a părăsi PD-L-ul în favoarea altui partid, în speță PSD. Întrebat despre zvonurile care circulă vizavi de plecarea sa la social-democrați, Nădrag nu s-a sfiit să declare: „Și să vreau să mă duc la PSD, important este faptul ca și ei să mă dorească în rândul lor. O căsătorie este posibilă doar dacă ambele părți implicate sunt de acord. Dar, dacă ar fi posibil, eu m-aș duce în PSD”. Primarul PD-L a menționat că „discuțiile sunt încă la nivel de zvonuri” însă, chiar și așa, el și-a reiterat, și de data aceasta, motivele pentru care ar opta pentru un alt partid: „Pentru bani m-aș duce oriunde, chiar și la Partida Romilor. Comunitatea are nevoie de fonduri, iar dacă ele ar veni din altă parte, din postura de edil șef, aș negocia”. Declarații provocatoare De data aceasta însă, Tudorel Nădrag a venit și cu acuzații grave la adresa partidului. El a atras atenția că nu beneficiază, din partea PD-L, de niciun sprijin, nici financiar, nici de altă natură. „Oricine vede că în PD-L ești ca și singur. Cu PD-L nu e treabă nici la guvernare, nici la județ”, a declarat primarul, încă democrat-liberal, din Hârșova. Și ca și cum Nădrag ar forța mâna partidului, dorindu-și parcă excluderea sa din PD-L, ca urmare a declarațiilor pe care le face, el a ținut să menționeze: „La Chiriță, în campanie au venit de la centru, primul ministru Tăriceanu, ministrul Vosganian, la PSD au venit Năstase și Mircea Geoană, eu am fost mai mult singur. Cine a venit la mine?! A venit scafandrul!”, a declarat, ironic, primarul din Hârșova. Nu în ultimul rând, el a subliniat că, în opinia sa, dorința PD-L de a câștiga, de unul singur, alegerile din toamnă, este „o utopie”. „Numai un om tâmpit poate să creadă așa ceva”, a conchis el. Musai primar! În ceea ce privește riscul pierderii mandatului de primar prin migrarea către altă formațiune politică, Nădrag a precizat că nu-și face griji. Edilul susține că „legea statutului aleșilor locali se aplică doar în cazul consilierilor locali și județeni”. În acest sens, el a menționat: „Nu mi se pare corect că ne leagă de glie, pe noi, ca primari, pentru că noi am fost aleși prin vot uninominal”. Indiferent de apartenența politică, Nădrag s-a arătat, însă, convins că de acum înainte va sprijini PSD. „Așa este corect, din moment ce banii vin de la PSD”, a explicat primarul din Hârșova. Reamintim că, odată cu constituirea consiliului local, la Hârșova s-au pus și bazele alianței PD-L - PSD, viceprimarul George Brătianu fiind, și el, social-democrat. Cert este că Nădrag mizează pe excluderea sa din partid, astfel încât să se alăture echipei PSD fără a-și pierde însă mandatul de primar obținut pe mâna PD-L.